افتكروا حسام المخلص والمحب لبلده.. إبراهيم حسن يساند شقيقه: ليه بنتحارب اتقوا الله

دافع إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن شقيقه حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، في ظل الانتقادات والهجوم الذي يتعرض له الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة، معربًا عن استيائه من تصاعد الهجوم الإعلامي قبل كل معسكر للمنتخب.

وقال إبراهيم حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «افتكروا حسام حسن المخلص والمحب لبلده اللي بينتحر علشان يفرح بلده، من منا بلا أخطاء ولا ابتلاء في حياته؟ ورغم كل ظروفه الخاصة عند شغله واسم بلده بيفصل وبيرمي كل حاجة ورا ضهره، ليه بنتحارب بالشكل ده عند كل موقف؟ ليه قبل كل معسكر بيتعلن علينا الحرب الشرسة؟».

وأضاف: «اتقوا الله في مصر، ليه عايزين تكسروا فرحة الناس الطيبة والأطفال اللي رجعوا يحفظوا تشيرت وشعار منتخبهم وألوان وعلم مصر؟ اسألوا المصريين المغتربين عن أطفالهم اللي كانوا قربوا ينسوا ألوان وشكل علم بلدهم، افتكروا لمة الشعب وفرحتهم أثناء وبعد كل مباراة، وافتكروا احترام العالم كله لمنتخب مصر».

ووجّه مدير المنتخب رسالة إلى بعض الإعلاميين، قائلًا: «نصيحة ورسالة للزملاء اللي نفسهم يبقوا في مكاننا، نجاحنا أنا وحسام هو اللي هيديك الفرصة بعد كده تبقى موجود مكاننا، علشان اللي بياخد القرار يبقى مطمن من تجربتنا ويديك فرصتك ومايخافش، وننسى الأجنبي، لكن لو أنا فشلت مش هتجيلك».

وتابع معبرًا عن استيائه من الهجوم الإعلامي: «ليه الغل من زمايل لينا كنا بناكل في طبق واحد وكنا حاملين شعار واحد وهو علم مصر؟ ليه الغل من معظم الإعلاميين والحرب والهجوم غير المبرر في كل صغيرة وكبيرة والتقليل من أي نجاح بنعمله؟ ليه بنكبر الصغير على الكبير وبننسى الأصول اللي الشعب المصري متربي عليها؟».

واختتم إبراهيم حسن رسالته بالتأكيد على إخلاص شقيقه حسام حسن وحبه لبلده، مطالبًا بتقدير ما يقدمه من أجل إسعاد الجماهير المصرية، وعدم تجاهل الظروف التي يمر بها.

منتخب مصر يستعد لمواجهتي مالاوي

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي الذهاب والإياب أمام مالاوي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، خلال معسكر شهر نوفمبر الجاري، على أن يعلن الجهاز الفني قائمة اللاعبين خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يغيب حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن عن المباراتين، تنفيذًا لعقوبة الإيقاف الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على خلفية واقعة الهجوم على التحكيم في كأس العالم 2026.

موعد مباراتي مصر ومالاوي

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موعد مواجهتي المنتخبين ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، وجاءت التفاصيل كالتالي:

مباراة الذهاب: مصر أمام مالاوي، يوم الجمعة 13 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة الإياب: مالاوي أمام مصر، يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مالاوي، والرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.