تحديثات أبل التجريبية تنطلق.. مزايا استثنائية للآيفون وساعات أبل الذكية

أطلقت شركة "أبل" رسميًا النسخ التجريبية العامة الأولى لتحديثاتها القادمة، وعلى رأسها نظاما (iOS 27.3) للآيفون و(macOS Golden Gate 27.3) للماك.

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين فقط من توفير هذه النسخ للمطورين لاختبار المزايا الجديدة.

مزايا جديدة للآيفون وتطبيق الصحة

وبحسب تقرير موقع "ماك رومرز" التقني، يحمل تحديث الآيفون الجديد (iOS 27.3) إضافات مميزة ومفيدة.

ففي متصفح "سفاري"، أصبح بإمكانك ترتيب النوافذ بشكل عمودي (Vertical Tabs)، مع تفعيل وضع ليلي يتكيف تلقائيًا مع الإضاءة المحيطة.

كما حصل المساعد الصوتي "سيري" على صلاحيات أوسع للقيام بمهام أكثر تعقيدًا داخل تطبيقات أبل المختلفة.

وشهد تطبيق "الصحة" (Health) إعادة تصميم شاملة، ليقدم الآن معلومات مخصصة حول معدلات طول العمر ونصائح صحية دقيقة.

كما أضافت أبل ميزة تسمى "غناء السيلفي" (Selfie Sing) داخل تطبيق الموسيقى، فضلاً عن دعم هاتف "آيفون ديو" القابل للطي لميزة "تسهيل الوصول" (Reachability) لاستخدام الهاتف بيد واحدة بسهولة.

الساعات الذكية تسجل مكالماتك بذكاء

ولم تنسَ أبل ساعاتها الذكية؛ حيث وفرت التحديث التجريبي لساعات (Series 12) و(Ultra 4).

ويضم التحديث ميزتين ثوريتين تعتمدان على الذكاء الاصطناعي الصوتي: الأولى تسمى "الإرجاع الحي" (Live Rewind) والتي تسجل وتكتب آخر 15 ثانية من أي محادثة في حال فاتتك كلمة، والثانية "ملخص سيري" (Siri Recap) التي تقدم لك ملخصًا سريعًا لأهم المحادثات التي قمت بها طوال اليوم.

ويمكن لأي مستخدم تجربة هذه الميزات الآن عبر التسجيل في موقع أبل للاختبار التجريبي، ثم تحميل التحديث مباشرة من إعدادات الهاتف.

ومن المتوقع أن تطلق أبل النسخ النهائية المستقرة لجميع المستخدمين خلال شهر ديسمبر المقبل.