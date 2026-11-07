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التسوية النهائية ستشمل كل أوروبا .. ترامب : روسيا وأوكرانيا تريدان إنهاء الحرب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التسوية النهائية ستشمل كل أوروبا .. ترامب : روسيا وأوكرانيا تريدان إنهاء الحرب

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيجري مكالمات رفيعة المستوى مع مسؤولين روس وأوكرانيين اليوم والغد.

وذكر ترامب في تصريخات له قائلا : أعتقد أن روسيا وأوكرانيا تريدان للمرة الأولى التوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب.

وشدد الرئيس ترامب في تصريحاته على أن التسوية النهائية ستشمل "كل أوروبا".

وفي وقت لاحق ؛ أكد جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الإدارة الأمريكية تعمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا، وذلك قبيل انطلاق محادثات ثلاثية تجمع روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل.

وقال كوشنر - في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة (إكس) /الخميس/ - "بتوجيه من الرئيس، نعمل بجد مع جميع الأطراف لإيجاد مسار نحو سلام دائم".

وأضاف: لا ينصب تركيزنا على إنهاء هذه الحرب المروعة فحسب، بل يمتد إلى وضع الهيكل الأمني الأوسع اللازم لضمان عدم تجدد القتال بمجرد توقفه.

وأعرب عن تقديره "للانخراط البناء للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وفريقه، والتزامهم بإيجاد طريق للمضي قدما".

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