هانى أبوريدة يشهد عقد قران نجلة مدير منطقة بورسعيد لكرة القدم | صور

شهد المهندس هانى أبوريدة رئيس الإتحاد المصرى لكرة القدم على عقد قران نجلة الكابتن محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم على الدكتور محمد العدوى

جاء حضور هانى أبوريدة حفل الزفاف وعقد القران بأحد الفنادق الكبرى فى بورسعيد ضمن مجموعة كبيرة من نجوم الرياضة المصرية و أعضاء اتحاد كرة القدم ورؤساء المناطق واعضاء مجلسي الشيوخ و النواب ولفيف من الإعلاميين وكبار الشخصيات بالمجتمع البورسعيدى ورؤساء الاندية

أبوريدة يشهد على عقد قران نجلة مدير منطقة بورسعيد ويرفض الادلاء بأي تصريحات عن موقف التوآم

وحرص هانى أبوريدة خلال حفل الزفاف على عدم الإدلاء بأي تصريحات عن موقف التوأم حسام و إبراهيم حسن وأن كان هناك أي قرارات تتعلق بأقالتهم سواء قبل لقائى مالوى او بعدها

وبحنكة هانى أبوريدة المعتادة راوغ كل من سأله عن موقف الاتحاد وما يتم تناقله على صفحات التواصل و المواقع و القنوات بمختلف برامج التوك شو و البرامج الرياضية.

وجاء حرص هانى أبوريدة على حضور حفل الزفاف و الشهادة على عقد القران للتأكيد على العلاقة القوية بين أبوريدة وياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم و المعروفة فى كل الأوساط سواء الرياضية أو البورسعيدية و الذي يصفها الجميع بعلاقة الاب بالأبن على مدار ٤٠ عاما مضت.