الباسلة تسابق الزمن.. محافظة بورسعيد تستعد لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية

تستعد محافظة بورسعيد لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية والجمالية، تزامنًا مع احتفالاتها بعيدها القومي الموافق 23 ديسمبر، في إطار جهود المحافظة لتحقيق نقلة نوعية بمختلف القطاعات، وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعكس ما تشهده بورسعيد من طفرة تنموية غير مسبوقة.



طفرة تنموية غير مسبوقة تشهدها بورسعيد في مشروعات البنية العمرانية والطرق والأسواق الحضارية والحدائق والميادين



وتتضمن المشروعات الجاري الاستعداد لافتتاحها أعمال تحسين البنية العمرانية ورفع كفاءة المناطق السكنية، إلى جانب مشروعات الطرق والأسواق الحضارية وتطوير الحدائق والميادين، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة، وتحقيق بيئة عمرانية متكاملة تواكب خطط التنمية الشاملة

وفي هذا السياق، يواصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، تمهيدًا لافتتاح المشروعات في أقرب وقت، بما يواكب احتفالات بورسعيد بعيدها القومي ويعزز مسيرة التنمية على أرض المحافظة