بمشاركة أكثر من 40 فنانا وحرفيا.. انطلاق الملتقى الثاني للحرف التراثية الأحد بقصر الإبداع

تنطلق في الحادية عشرة صباح بعد غد الأحد، فعاليات الملتقى الثاني للحرف التراثية تحت عنوان "إبداعات مصرية"، بقصر الإبداع الفني بالسادس من أكتوبر، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن خطط وزارة الثقافة.

تقام فعاليات الملتقى على مدار خمسة أيام، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ويشارك به أكثر من 40 فنانا وحرفيا، ومنهم: الفنانة صفاء السنوسي قوميسير الملتقى، والدكتورة سنية خميس مصممة الأزياء والتطريز التراثي، بيومي فوزي، نيفين أبو الدهب، زينب علي، إسلام جمال، شيرين صلاح الدين، وغادة عبد العظيم.

كما يشارك في الفعاليات عدد من الفنانين بمشغولات نوبية ومنهم نورا كرامة، إسراء محمد، فوزية رمضان، سامي كشك، إيمان مجدي، إسلام سروري، سارة رضا، علياء أحمد، نجلاء سعد، حنان عبد اللطيف، نادية حمايل، ونيفين محمد.

ويشهد الملتقى عددا من الورش الفنية والتراثية، تشمل الخيامية، الخزف، الخرز والحلي، الكروشيه، السجاد اليدوي، النحاس، الجلد، الخوص، والتطريز، بجانب مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية التي تعكس ثراء التراث المصري.