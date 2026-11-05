الرعاية الصحية تطلق مشروع التميز في مراكز طب وجراحة العيون برمد بورسعيد |شاهد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية إطلاق مشروع «التميز في مراكز طب وجراحة العيون» من مستشفى رمد بورسعيد كأول مركز للتميز في هذا التخصص مدعوم بالخبرات الإنجليزية ليعقبه مستشفى الرمد التخصصي بأسوان، مستهدفة تقديم نموذج متكامل ومستدام للرعاية المتخصصة. ويتضمن المشروع تدشين عيادة افتراضية بمستشفى رمد بورسعيد بالتعاون مع خبراء مستشفى مورفيلدز البريطانية الممتدة خبرتها لأكثر من 200 عام، بما يتيح تبادل الخبرات ومناقشة الحالات الإكلينيكية المعقدة وتقديم الرأي الطبي الثاني دون الحاجة لسفر المرضى، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر الطبية عبر برامج تدريبية متخصصة وورش عمل وبعثات خارجية للمملكة المتحدة، فضلاً عن تفعيل برامج الفحص المبكر لاعتلال شبكية العين السكري بإقليمی القناة والصعيد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وكاميرات تصوير الشبكية المتطورة للحد من المضاعفات والحفاظ على الإبصار.

الرعاية الصحية تطلق مشروع «التميز في مراكز طب وجراحة العيون» بالشراكة مع مستشفيات مورفيلدز برمد بورسعيد

يأتي ذلك في خطوة عالمية جديدة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الطبية وتطبيق أعلى المعايير الدولية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

وقد افتُتحت فعاليات اللقاء بالكلمة الافتتاحية للدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الثانوية والثالثية، والتي أوضح خلالها استراتيجية الهيئة في تطوير المراكز المتخصصة والتوسع في التخصصات الدقيقة بأعلى معايير الجودة الإكلينيكية.

تلاها الكلمة الافتتاحية للأستاذ الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، والذي رحب بالحضور مستعرضًا أهمية هذه الشراكة الدولية في جعل بورسعيد نقطة انطلاق لنموذج طبي عالمي يخدم أبناء المحافظة

و ألقى الدكتور محمد بلطية، خبير الرمد بالأمانة الفنية للمدير التنفيذي والمشرف العام على مستشفيات وأقسام الرمد بهيئة الرعاية الصحية، كلمة افتتاحية سلط فيها الضوء على الأثر الطبي والفني للمشروع في دعم الأطباء ونقل التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة تشخيص وجراحة العيون.

وشهدت الاحتفالية مشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ: النائب أحمد فرغلي، و النائبة أمل عصفور، و النائب المهندس محمد سلامة، و النائبة مروة حلاوة، إلى جانب مشاركة واسعة للقيادات والرموز بالمحافظة؛ الدكتورة سالي أنسي، مدير عام فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد عبد العزيز مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، والدكتور السيد علي حسن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ببورسعيد، والدكتورة إيمان هارون مدير عام مديرية الشؤون الصحية ببورسعيد، والدكتورة سناء عبد العظيم عميد كلية التمريض ، وبمشاركة متميزة للدكتورة ليليان رضانة ، بالإضافة إلى قيادات الرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة، من أبرزها الدكتورة نهى الدغيدى ، نائب مدير الفرع ، والدكتورة نشوى جودة ، مسئول الشراكات وتنمية الاعمال برئاسة الهيئة، والدكتورة سارة كراوية ، مدير المكتب الفنى بالفرع ، والدكتور محمد صبح ، مدير ادارة الرعاية الثانوية والثالثية بالفرع ، والدكتورة إيمان عبد الهادى ، مدير إدارة الإعلام بالفرع ، والدكتورة شيماء مصطفى ، مدير إدارة التسويق بالفرع ، والدكتور سيد الطحان ، مسئول الاتصال السياسى بالفرع ،والدكتورة هبة الزهيرى ، مديرة مستشفى الرمد التخصصي،وممثلي مستشفى مورفيلدز للعيون وشركة روش مصر، ونخبة من الخبراء والإعلاميين، لتستمر الهيئة في نقل الخبرات العالمية وتوطين الحديث من التكنولوجيا الطبية خدمةً للمواطن المصري.