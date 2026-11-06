بمشاركة فنية متميزة من معاهدها.. أكاديمية الفنون تتألق في افتتاح مهرجان قرية تونس للفخار والخزف بالفيوم

في إطار دورها الرائد في دعم الحركة الثقافية والفنية وتعزيز حضور الفنون في مختلف الفعاليات والمناسبات التراثية، شاركت أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، في الاحتفال بافتتاح مهرجان قرية تونس للفخار والخزف والحرف اليدوية بمحافظة الفيوم، من خلال الأنشطة والفعاليات والمهرجانات بالأكاديمية بإشراف الدكتورة ولاء محمد محمود، وبمشاركة مصطفى حسني، المدير التنفيذي لشارع الفن.

وقدمت الأكاديمية برنامجًا فنيًا متنوعًا عكس ثراء وتعدد روافدها الإبداعية، بمشاركة عدد من معاهدها، شملت معهد الفنون الشعبية، ومعهد الباليه، والمعهد العالي للموسيقى العربية، والمعهد العالي للموسيقى «الكونسرفتوار»، إلى جانب مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.

وتنوعت الفقرات المقدمة بين عروض الرقص الشعبي الفلاحي والرقص المعاصر، والفقرات الإيقاعية والغنائية، إلى جانب فنون الرسم، في لوحة فنية متكاملة جسدت التنوع الثقافي والفني الذي تتميز به الأكاديمية، وقدرة معاهدها على تقديم أشكال إبداعية متعددة تجمع بين أصالة التراث وروح المعاصرة.

وتأتي مشاركة أكاديمية الفنون في المهرجان تأكيدًا لحرصها على توسيع نطاق حضورها في المحافل الثقافية والفنية بمختلف محافظات الجمهورية، وتفعيل دورها المجتمعي في دعم الحرف والصناعات الثقافية والإبداعية، والحفاظ على الموروث الحضاري المصري، فضلًا عن إتاحة الفرصة لطلابها ومواهبها للمشاركة الفاعلة في الأنشطة والفعاليات التي تربط المؤسسات الأكاديمية بالمجتمع.