حملات رقابية مكثفة بسوق بورسعيد في الإسماعيلية.. محاضر وإعدام أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

واصلت محافظة الإسماعيلية حملاتها الرقابية على الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف أعمال التفتيش ومتابعة سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين، والتصدي للمخالفات التي تهدد الصحة العامة.

وشهد سوق بورسعيد حملة تفتيشية موسعة برئاسة فيفي عبادي، مديرة إدارة الأسواق بالمحافظة، وبمشاركة ممثلي إدارات البيئة والتموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الصحة والطب الوقائي، إلى جانب مدير السوق ومسؤول الإشغالات بحي ثان الإسماعيلية.

واستهدفت الحملة التأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة، ومراجعة جودة الخضراوات والفاكهة، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، فضلًا عن متابعة طرق تداول وتخزين الأغذية، وتوافر الشهادات الصحية للعاملين بالمحال والمنشآت الغذائية.

امتدت أعمال التفتيش إلى مراجعة اشتراطات الحماية المدنية وإجراءات الوقاية من الحرائق، والتأكد من توافر عوامل الأمان داخل السوق، إلى جانب متابعة التخلص الآمن من المخلفات ومنع أي مصادر للتلوث.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر للمخالفين، شملت مخالفات تتعلق بسلامة وجودة المنتجات الغذائية، وعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية، وعدم توافر الشهادات الصحية للعاملين، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعدام بعض المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكدت فيفي عبادي، مديرة إدارة الأسواق بمحافظة الإسماعيلية، استمرار الحملات الرقابية المشتركة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تعرض سلامتهم للخطر.

وأوضحت أن الحملات تستهدف إحكام الرقابة على مختلف الأنشطة داخل الأسواق، ولا تقتصر على مراجعة صلاحية المنتجات الغذائية فحسب، بل تشمل أيضًا متابعة الاشتراطات الصحية والبيئية ومتطلبات الحماية المدنية، لضمان توفير بيئة آمنة ومنضبطة للمواطنين والمتعاملين داخل الأسواق.

تأتي هذه الحملات ضمن خطة محافظة الإسماعيلية لتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، وضمان جودة وسلامة السلع المتداولة، والتصدي للممارسات المخالفة، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.