قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد عبدالجليل: علي ماهر هينجح مع منتخب مصر على طريقة وليد الركراكي مع المغرب
حبس رئيس باراجواي السابق احتياطيًا داخل منشأة عسكرية .. لهذا السبب
باسم مرسي يشيد بتعيين علي ماهر مدربًا لمنتخب مصر ويتوقع تتويجه بأمم إفريقيا
هل يعود حسام حسن لتدريب الفراعنة؟.. باسم مرسي يُثير الجدل ويُحذّر علي ماهر
محمد عبدالجليل يُحذّر من تكرار تجربة إيهاب جلال مع علي ماهر في قيادة منتخب مصر
علي ماهر يبكي .. إبراهيم فايق يكشف كواليس اختياره لتدريب منتخب مصر خلفًا لحسام حسن
قبل تصعيد الأزمة.. الزمالك يُسابق الزمن لتوفير مستحقات المحترفين الأجانب
خلال 24 ساعة.. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 875 عملية ضد المتمردين.. ومقتل وإصابة 130 في صفوفهم
خبير يوضح أهمية إنشاء وزارة مُوحّدة للطاقة تضم قطاعي البترول والكهرباء .. تعرّف على الأسباب
تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك الآن
كيا بيجاس 2026.. بمحرك اقتصادي وتصميم السيدان
محمد عبدالجليل: كنت أتمنى رحيل حسام حسن عن منتخب مصر من الباب الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محامي أحمد صبيحة يكشف تطورات شكوى اللاعب ضد إنبي.. ومهلة 7 أيام للرد على مستندات النادي

أحمد صبيحه
أحمد صبيحه
باسنتي ناجي

كشف محمد رشوان، محامي أحمد صبيحة لاعب إنبي، آخر تطورات الشكوى المقدمة ضد النادي بسبب عدم حصول اللاعب على مستحقاته المالية، مؤكدًا أن لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة منحت الطرفين مهلة للرد على المستندات المقدمة في الأزمة.

نادي انبي 

وقال رشوان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "تقدمنا بشكوى إلى اتحاد الكرة المصري بصفتي وكيلًا عن اللاعب، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، فأحمد صبيحة يرغب في المشاركة واللعب، وقضى أربع سنوات داخل نادي إنبي، وكان يشارك بصورة منتظمة في المباريات خلال المواسم الماضية".

وأضاف: "حدثت أزمة هذا الموسم بشأن تجديد التعاقد، بسبب اختلاف وجهات النظر بين اللاعب وإدارة النادي، وفوجئ بعدها بتصرفات غير معتادة، منها إيقافه عن التدريبات وعدم صرف مستحقاته المالية".

وتابع: "اتخذنا الإجراءات القانونية وفقًا للوائح اتحاد الكرة والاتحاد الدولي لكرة القدم، وأرسلنا إنذارًا رسميًا للنادي للمطالبة بمستحقات اللاعب، والسماح له بالتدريب والمشاركة في المباريات، أو على الأقل العودة إلى التدريبات الجماعية، خاصة أنه لم يتدرب منذ أربعة أشهر".

وأوضح محامي اللاعب أن هناك مقاطع فيديو وصورًا توثق طريقة تعامل النادي مع اللاعب خلال التدريبات، لكنه فضل عدم نشرها احترامًا للإجراءات المتبعة.

وكشف رشوان عن عقد جلسة يوم الثلاثاء الماضي بمقر لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة، بحضور أحمد صبيحة، حيث استمعت اللجنة إلى أقواله وناقشت تفاصيل الشكوى، وقررت إرسال إنذار جديد إلى نادي إنبي قبل اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد.

وأضاف: "وصلني اليوم أن رد نادي إنبي وصل إلى اتحاد الكرة، ويتضمن نحو 300 ورقة، وأرسل الاتحاد بريدًا إلكترونيًا لإبلاغي بالمستندات، ومنحنا مهلة سبعة أيام للرد على ما ورد في مذكرة النادي".

وأشار إلى أن المستندات المقدمة من إنبي تتضمن، بحسب ما وصل إليه، خصم 30% من مستحقات اللاعب، إلى جانب الإشارة إلى تعرضه للإصابة، مؤكدًا أنه سيبحث هذه النقاط ويرد عليها أمام اللجنة.

وأبدى رشوان عدم رضاه عن طريقة التعامل مع الأزمة، قائلًا: "ناشدت الأستاذ محمد إسماعيل والمهندس أيمن الشريعي أكثر من مرة لإنهاء الأمر وديًا، والجلوس مع اللاعب والاستماع إلى مطالبه، لكن طريقة التعامل لا تليق بنادٍ بحجم إنبي، خاصة أن اللاعب قضى أربع سنوات داخل النادي والتزم طوال هذه الفترة".

واختتم محامي أحمد صبيحة تصريحاته بتوجيه نصيحة لإدارة إنبي بضرورة التعامل بصورة أفضل مع اللاعبين، مشيرًا إلى وجود تعديلات مرتقبة على لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم بداية من يناير، تتعلق بإجراءات فسخ التعاقد، معربًا عن أمله في إنهاء الأزمة خلال الفترة المقبلة، والتأكيد على أن الرد القانوني على مستندات النادي سيتم تقديمه خلال المهلة المحددة.

أحمد صبيحه الاهلي الزمالك منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الزمالك

زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

حسام وابنته يارا

رد فعل مفاجئ.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد رحيل والدها عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

المهندس محمد شعيب

محمد شعيب: الصين خفضت استهلاكها من الغاز المسال 23% خلال 2025

حسام حسن وإبراهيم حسن

إبراهيم المنيسي: الشرط الجزائي في عقد حسام وإبراهيم حسن يبلغ 3 أشهر

خالد عكاشة: احتمالات تجدد الحرب الأمريكية الايرانية تصل إلى 35%

خالد عكاشة: احتمالات تجدد الحرب الأمريكية الايرانية تصل إلى 35%

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد