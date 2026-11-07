محامي أحمد صبيحة يكشف تطورات شكوى اللاعب ضد إنبي.. ومهلة 7 أيام للرد على مستندات النادي

كشف محمد رشوان، محامي أحمد صبيحة لاعب إنبي، آخر تطورات الشكوى المقدمة ضد النادي بسبب عدم حصول اللاعب على مستحقاته المالية، مؤكدًا أن لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة منحت الطرفين مهلة للرد على المستندات المقدمة في الأزمة.

نادي انبي

وقال رشوان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "تقدمنا بشكوى إلى اتحاد الكرة المصري بصفتي وكيلًا عن اللاعب، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، فأحمد صبيحة يرغب في المشاركة واللعب، وقضى أربع سنوات داخل نادي إنبي، وكان يشارك بصورة منتظمة في المباريات خلال المواسم الماضية".

وأضاف: "حدثت أزمة هذا الموسم بشأن تجديد التعاقد، بسبب اختلاف وجهات النظر بين اللاعب وإدارة النادي، وفوجئ بعدها بتصرفات غير معتادة، منها إيقافه عن التدريبات وعدم صرف مستحقاته المالية".

وتابع: "اتخذنا الإجراءات القانونية وفقًا للوائح اتحاد الكرة والاتحاد الدولي لكرة القدم، وأرسلنا إنذارًا رسميًا للنادي للمطالبة بمستحقات اللاعب، والسماح له بالتدريب والمشاركة في المباريات، أو على الأقل العودة إلى التدريبات الجماعية، خاصة أنه لم يتدرب منذ أربعة أشهر".

وأوضح محامي اللاعب أن هناك مقاطع فيديو وصورًا توثق طريقة تعامل النادي مع اللاعب خلال التدريبات، لكنه فضل عدم نشرها احترامًا للإجراءات المتبعة.

وكشف رشوان عن عقد جلسة يوم الثلاثاء الماضي بمقر لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة، بحضور أحمد صبيحة، حيث استمعت اللجنة إلى أقواله وناقشت تفاصيل الشكوى، وقررت إرسال إنذار جديد إلى نادي إنبي قبل اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد.

وأضاف: "وصلني اليوم أن رد نادي إنبي وصل إلى اتحاد الكرة، ويتضمن نحو 300 ورقة، وأرسل الاتحاد بريدًا إلكترونيًا لإبلاغي بالمستندات، ومنحنا مهلة سبعة أيام للرد على ما ورد في مذكرة النادي".

وأشار إلى أن المستندات المقدمة من إنبي تتضمن، بحسب ما وصل إليه، خصم 30% من مستحقات اللاعب، إلى جانب الإشارة إلى تعرضه للإصابة، مؤكدًا أنه سيبحث هذه النقاط ويرد عليها أمام اللجنة.

وأبدى رشوان عدم رضاه عن طريقة التعامل مع الأزمة، قائلًا: "ناشدت الأستاذ محمد إسماعيل والمهندس أيمن الشريعي أكثر من مرة لإنهاء الأمر وديًا، والجلوس مع اللاعب والاستماع إلى مطالبه، لكن طريقة التعامل لا تليق بنادٍ بحجم إنبي، خاصة أن اللاعب قضى أربع سنوات داخل النادي والتزم طوال هذه الفترة".

واختتم محامي أحمد صبيحة تصريحاته بتوجيه نصيحة لإدارة إنبي بضرورة التعامل بصورة أفضل مع اللاعبين، مشيرًا إلى وجود تعديلات مرتقبة على لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم بداية من يناير، تتعلق بإجراءات فسخ التعاقد، معربًا عن أمله في إنهاء الأزمة خلال الفترة المقبلة، والتأكيد على أن الرد القانوني على مستندات النادي سيتم تقديمه خلال المهلة المحددة.