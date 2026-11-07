علي ماهر لتدريب منتخب مصر.. طرح اسم حسام حسن لخلافته في سيراميكا كليوباترا

بدأت التكهنات بشأن هوية المدير الفني الجديد لفريق سيراميكا كليوباترا، عقب أن كشفت مصادر برحيل علي ماهر لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر، خلفًا لحسام حسن.

حسام حسن مرشح لتدريب سيراميكا كليوباترا

وتردد اسم حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، ضمن الأسماء المطروحة لخلافة علي ماهر في تدريب سيراميكا كليوباترا، حال إتمام انتقال الأخير إلى قيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

علي ماهر يقترب من قيادة المنتخب

وفي المقابل، كشفت مصادر أن علي ماهر تم تعيينه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلفًا لحسام حسن، في انتظار الإعلان الرسمي عن القرار واستكمال الإجراءات الخاصة بتشكيل الجهاز الفني الجديد.

وتفتح هذه التطورات الباب أمام تغييرات مرتقبة على مستوى القيادة الفنية لكل من منتخب مصر وسيراميكا كليوباترا، حال تأكيد القرارات والإعلان عنها رسميًا.