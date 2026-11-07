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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد رضوان يكشف سر أداء مصر للتأمين أمام الزمالك.. تفاصيل

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف أحمد رضوان، المدير الفني لنادي مصر للتأمين، عن كواليس تعامله مع اللاعبين خلال الفترة الماضية، وقبل مواجهة الزمالك في كأس مصر، مؤكدًا أن تخفيف الضغوط النفسية ومنحهم الثقة كانا من أبرز أسباب تحسن النتائج وظهور الفريق بشكل مميز.

وقال رضوان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبد الناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI"، إنه حرص على إبعاد الضغوط عن اللاعبين، موضحًا أنه طالبهم بالتركيز على تقديم أداء جيد وإثبات أن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين.

وأضاف أنه أكد للاعبين أن النادي يمتلك مشروعًا جيدًا، ومجلس إدارة محترمًا، وجهازًا فنيًا يعمل من أجل تطوير الفريق، مشددًا على ضرورة ترجمة هذه الإمكانات إلى أداء قوي داخل الملعب.

وأوضح رضوان أنه طالب لاعبيه بعدم التأثر بأسماء المنافسين، حتى عند مواجهة أندية كبيرة مثل الزمالك والأهلي، والتركيز بدلًا من ذلك على تقديم مستواهم المعتاد، قائلًا إن الأهم هو أن يخرج الفريق من المباريات وقد قدم أداءً جيدًا يجعل الجماهير تتحدث عنه بصورة إيجابية.

وتابع أن الجهاز الفني عمل على ترسيخ قناعة لدى اللاعبين بأنهم يمتلكون أفضل مجموعة في المنافسة، مشيرًا إلى أن الفريق أهدر أكثر من 14 فرصة خلال مواجهة مستقبل وطن، رغم الخسارة، كما تعادل أمام النجوم وأهدر ركلة جزاء في الدقيقة 94.

وأكد المدير الفني أنه حرص عقب تلك النتائج على رفع معنويات اللاعبين وعدم السماح للإحباط بالتأثير عليهم، مشيرًا إلى أن الفريق نجح بعد ذلك في تحقيق نتائج إيجابية والفوز في عدة مباريات متتالية.

وأشار رضوان إلى أن اللاعب المصري يحتاج إلى الثقة والتقدير، مؤكدًا أن منح اللاعبين دفعة معنوية قوية يساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم، كما أوضح أن الجهاز الفني يعمل على تنويع أساليب اللعب بين الاستحواذ واللعب المفتوح وتنفيذ جمل فنية مختلفة، من بينها الكرات الثابتة وضربات البداية والركنيات، حتى لا يصبح أداء الفريق متوقعًا للمنافسين.

وأشاد رضوان بالتزام اللاعبين وتنفيذهم للتعليمات، مؤكدًا أن الجهاز الفني يحرص على معرفة إمكانات كل لاعب ومفاتيح أدائه من أجل الاستفادة منه بأفضل صورة ممكنة.

واختتم المدير الفني تصريحاته بتوجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي والشركة ولجنة الكرة، مشيدًا بالدعم والصلاحيات التي حصل عليها، ومؤكدًا أن العمل داخل الفريق يقوم على جهد جماعي من الجهاز الفني والإداري واللاعبين، وليس مجهودًا فرديًا.

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