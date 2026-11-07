الخارجية المصرية: تفعيل تجمع دول الساحل والصحراء ضرورة لمواجهة تحديات القارة الأفريقية

أكد السفير نادر زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، الأهمية الكبيرة التي يمثلها تجمع دول الساحل والصحراء بالنسبة للقارة الأفريقية، مشددًا على ضرورة تعزيز دوره وتفعيل آليات عمله بما يدعم التعاون المشترك بين الدول الأعضاء.

تبادل الخبرات والتجارب بين الدول

وأوضح المتحدث خلال تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن تبادل الخبرات والتجارب بين الدول المشاركة يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير أداء التجمع وتعزيز قدرته على التعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه دول المنطقة، بما يحقق المصالح المشتركة لشعوب القارة الأفريقية.

وأشار إلى أن وزير الخارجية المصري أكد أهمية العمل على تفعيل دور تجمع دول الساحل والصحراء، وذلك خلال مباحثاته التي أجراها اليوم مع عدد من نظرائه المشاركين في التجمع، والتي تناولت مجموعة من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جهود التنمية ومواجهة التحديات الإقليمية

وأضاف أن التحركات المصرية تستهدف دعم العمل الأفريقي المشترك وتعزيز التنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تحقيق الاستقرار ودفع جهود التنمية ومواجهة التحديات الإقليمية.

أهمية البناء على العلاقات القائمة

وشدد المتحدث على أهمية البناء على العلاقات القائمة بين الدول الأفريقية وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، بما يعزز دور تجمع دول الساحل والصحراء في دعم العمل المشترك داخل القارة.