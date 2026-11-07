أحمد موسى: حسام حسن وهو مدير فني لمنتخب مصر لا يمثل نفسه.. وأي حاجة بيعملها بيتحاسب عليها

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه في الآونة الأخيرة بدأت تظهر أمور تتعلق بحسام حسن وتحول الشعب من دعم محمد صلاح إلى وجود مشكلة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة "صدى البلد"،: "حسام حسن وهو مدير فني لمنتخب مصر لا يمثل نفسه، وأي حاجة بيعملها بيتحاسب عليها ومتشافة من الجميع".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "حسام حسن كان هيستمر المبارتين المقبلين لمنتخب مصر ".

وأكمل الإعلامي احمد موسى: "اتحاد الكرة كان فيه شوية غضب، ومحمد الشناوي هدد بالعودة من بعثة المنتخب في أمريكا بسبب الخلاف مع حسام حسن".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن: "هناك ضغط جماهيري كبير ، والمشاكل الداخلية في المنتخب بتسمَّع".