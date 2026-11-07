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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نلعب من أجل الفوز والصدارة.. تعليق قوي من فليك قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

فليك
فليك
مجدي سلامة

شدد الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، على أهمية المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد، والمقرر إقامتها غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة المقبلة من الدوري الإسباني، مؤكدًا أن فريقه يستهدف حصد النقاط الثلاث ومواصلة تصدر جدول الترتيب.

وقال فليك، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المواجهات السابقة أصبحت من الماضي ولا تشغل تفكيري، ما يهمني هو ما سيحدث غدًا. سنواجه فريقًا رائعًا، ونسعى لتحقيق الفوز من أجل الوصول إلى فترة التوقف الدولي ونحن في صدارة الدوري، لقد عملنا بجد ونريد إظهار نقاط قوتنا".

وأضاف المدرب الألماني: "إنها مباراة بالغة الأهمية، فهناك ثلاثة أو أربعة فرق قوية تتنافس على المراكز المتقدمة بفوارق متقاربة. نريد الفوز في ملعب ميتروبوليتانو وسنبذل كل ما لدينا لتحقيق ذلك".

وتابع: "لا يزال الطريق طويلًا حتى نهاية الموسم، لكن هذه المواجهة تحمل أهمية كبيرة بالنسبة لنا. نذهب إلى مدريد بهدف الانتصار، رغم إدراكنا لصعوبة المهمة أمام منافس قوي يقوده مدرب متميز، ولذلك نحتاج إلى بذل مجهود كبير".

مركز لاعب برشلونة 

وعن إمكانية مشاركة بريناس في مركز الظهير الأيمن، أوضح فليك: "أعلم أنه لم يلعب من قبل في هذا المركز، لكنه يمتلك إمكانيات رائعة على المستويين البدني والفني، وهذا يعكس العمل المميز الذي تقدمه أكاديمية لا ماسيا في تطوير اللاعبين ومنحهم العقلية الصحيحة".

واختتم: "يلعب بريناس في الجانب نفسه الذي يتواجد فيه لامين يامال، ويقدم أدوارًا جيدة للغاية. إنه يمتلك المستوى المطلوب لخوض مباراة بهذا الحجم، بعدما قدم أداءً مميزًا أمام أستون فيلا، ومن الممكن أن يشارك أمام أتلتيكو مدريد".

فليك أتلتيكو مدريد برشلونة

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