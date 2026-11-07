اللي صورني معندوش دم.. ريهام عبد الغفور تكشف تفاصيل أزمة الصورة المسيئة لها

علقت الفنانة ريهام عبد الغفور على أزمة الصورة المسيئة لها، التي التقطها أحد المصورين خلال إحدى العروض الخاصة، وكشفت عن موقفها من التصالح مع المتسبب في الواقعة، مؤكدة تمسكها بحقها واتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة.

ريهام عبدالغفور: لأول مرة مش هختار التسامح

وقالت ريهام عبد الغفور، خلال لقائها مع الإعلامية هبة حيدري في بودكاست «منا وفينا» عبر قناة «المشهد»، إنها لن تتنازل عن حقها في هذه الأزمة، رغم أنها اعتادت اختيار التسامح في مختلف المواقف.

وأضافت ريهام عبد الغفور: «اللي صورني معندوش دم ولا ضمير، ولأول مرة ما اخترش التسامح، ودايما بختار التسامح وبحب أوي أكون من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس».

وتابعت ريهام عبد الغفور موضحة أن الأزمة لم تقتصر أضرارها عليها وحدها، قائلة: «بس موضوع الصورة مش أنا بس اللي اتأذيت بسببه، والموضوع مش حرية شخصية إن أنا أتنازل، لأن جوزي مثلا مش موافق إن أنا أتنازل لأنه حس بإهانة».

ريهام عبدالغفور: منى زكي مثلي الأعلى في التمثيل

وفي سياق آخر من اللقاء، تحدثت ريهام عبد الغفور عن علاقتها بالفنانة منى زكي، معربة عن إعجابها الكبير بموهبتها، ومؤكدة أنها تعتبرها مثلها الأعلى في التمثيل، وأن حبها لها كان من أبرز الأسباب التي دفعتها إلى دخول المجال الفني.

وقالت: «منى زكي مثلي الأعلى، وهي صاحبتي وأختي، وكانت سبب أساسي إني اشتغلت في التمثيل من كتر ما كنت بحبها، وكنت عايزة أكون زي منى زكي».

تكريم ريهام عبد الغفور

من ناحية أخرى قالت الفنانة ريهام عبد الغفور إنها تشعر بسعادة كبيرة تجاه أي تكريم أو تقدير أو جائزة تحصل عليها، مؤكدة أن فرحتها بالجوائز أصبحت مختلفة عن السابق، لأنها تشعر الآن بأنها تحصد تقديرًا عن تاريخ فني قدمت خلاله العديد من الأعمال والشخصيات، مشيرة إلى أنها أحبت شخصية نرجس حبًا كبيرًا، خاصة أنها نالت إعجاب الجمهور وحصلت عن أدائها فيها على جائزة، ووصفت الدور بأنه من أصعب الأدوار التي قدمتها في حياتها.

وأضافت ريهام عبد الغفور خلال مقابلة عبر بودكاست "منا وفينا" مع الإعلامية هبة حيدري عبر قناة ومنصة المشهد، أنه عُرض عليها مسلسل من قبل، لكنه لم يكتمل لظروف معينة، وبعدها بعام ظهر مسلسل «نرجس»، موضحة أنها لم تكن متأكدة في البداية من اكتمال العمل، لكنها بمجرد قراءة السطر الأول وفهم طبيعة الشخصية شعرت بحماس كبير، خاصة أن الدور يحمل قدرًا كبيرًا من الصعوبة ويقدم شخصية بعيدة عن الأدوار التي اعتاد الجمهور رؤيتها فيها، مؤكدة أنها كانت تخشى عدم اكتمال المسلسل بسبب تعلقها الشديد بالقصة، وزاد إعجابها بها كلما قرأت المزيد من السيناريو.