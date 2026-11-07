قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة الـ30 مليون تعود للصورة.. عموتة يجهز سلاح الأهلي الجديد في وسط الملعب
تراجع 50 جنيهًا.. سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت في مصر
القاهرة الإخبارية: اللجنة المصرية تتلقى استغاثة لإنقاذ الفلسطينيين من الأمطار والسيول
مدبولي: قطاع الاتصالات يسهم فى تحسين مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين
الزمالك يجهز مفاجأة في حراسة المرمى.. إدارة النادي تراهن على موهبة شابة
الاتصالات: التوسع في إتاحة مزيد من الخدمات الحكومية الجديدة عبر منصة "مصر الرقمية"
محمد فريد: نسعى لجذب الشركات السلوفينية للاستثمار في مصر
وفاة طفل على يد والداه بالغربية اثر تعذيبهما له..ما القصة؟
من سن 11 عامًا.. خطة كوريا الشمالية السرية لصناعة أخطر جيش من الهاكرز في العالم
حروق وضرب حتى الموت.. قرار عاجل من النيابة لأب وأم تسببا في وفاة نجلهما بالمحلة
أزمة جديدة تضرب الزمالك.. مستحقات الأجانب المتأخرة تهدد بتصعيد قانوني| خاص
خدمات ومزايا.. ضوابط الحصول على بطاقة كبار السن والفئات المستحقة للدعم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اللي صورني معندوش دم.. ريهام عبد الغفور تكشف تفاصيل أزمة الصورة المسيئة لها

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
أحمد إبراهيم

علقت الفنانة ريهام عبد الغفور على أزمة الصورة المسيئة لها، التي التقطها أحد المصورين خلال إحدى العروض الخاصة، وكشفت عن موقفها من التصالح مع المتسبب في الواقعة، مؤكدة تمسكها بحقها واتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة.

ريهام عبدالغفور: لأول مرة مش هختار التسامح

وقالت ريهام عبد الغفور، خلال لقائها مع الإعلامية هبة حيدري في بودكاست «منا وفينا» عبر قناة «المشهد»، إنها لن تتنازل عن حقها في هذه الأزمة، رغم أنها اعتادت اختيار التسامح في مختلف المواقف.

وأضافت ريهام عبد الغفور: «اللي صورني معندوش دم ولا ضمير، ولأول مرة ما اخترش التسامح، ودايما بختار التسامح وبحب أوي أكون من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس».

وتابعت ريهام عبد الغفور موضحة أن الأزمة لم تقتصر أضرارها عليها وحدها، قائلة: «بس موضوع الصورة مش أنا بس اللي اتأذيت بسببه، والموضوع مش حرية شخصية إن أنا أتنازل، لأن جوزي مثلا مش موافق إن أنا أتنازل لأنه حس بإهانة».

ريهام عبدالغفور: منى زكي مثلي الأعلى في التمثيل

وفي سياق آخر من اللقاء، تحدثت ريهام عبد الغفور عن علاقتها بالفنانة منى زكي، معربة عن إعجابها الكبير بموهبتها، ومؤكدة أنها تعتبرها مثلها الأعلى في التمثيل، وأن حبها لها كان من أبرز الأسباب التي دفعتها إلى دخول المجال الفني.

وقالت: «منى زكي مثلي الأعلى، وهي صاحبتي وأختي، وكانت سبب أساسي إني اشتغلت في التمثيل من كتر ما كنت بحبها، وكنت عايزة أكون زي منى زكي».

تكريم ريهام عبد الغفور 

من ناحية أخرى قالت الفنانة ريهام عبد الغفور إنها تشعر بسعادة كبيرة تجاه أي تكريم أو تقدير أو جائزة تحصل عليها، مؤكدة أن فرحتها بالجوائز أصبحت مختلفة عن السابق، لأنها تشعر الآن بأنها تحصد تقديرًا عن تاريخ فني قدمت خلاله العديد من الأعمال والشخصيات، مشيرة إلى أنها أحبت شخصية نرجس حبًا كبيرًا، خاصة أنها نالت إعجاب الجمهور وحصلت عن أدائها فيها على جائزة، ووصفت الدور بأنه من أصعب الأدوار التي قدمتها في حياتها.

وأضافت ريهام عبد الغفور خلال مقابلة عبر بودكاست "منا وفينا" مع الإعلامية هبة حيدري عبر قناة ومنصة المشهد، أنه عُرض عليها مسلسل من قبل، لكنه لم يكتمل لظروف معينة، وبعدها بعام ظهر مسلسل «نرجس»، موضحة أنها لم تكن متأكدة في البداية من اكتمال العمل، لكنها بمجرد قراءة السطر الأول وفهم طبيعة الشخصية شعرت بحماس كبير، خاصة أن الدور يحمل قدرًا كبيرًا من الصعوبة ويقدم شخصية بعيدة عن الأدوار التي اعتاد الجمهور رؤيتها فيها، مؤكدة أنها كانت تخشى عدم اكتمال المسلسل بسبب تعلقها الشديد بالقصة، وزاد إعجابها بها كلما قرأت المزيد من السيناريو.

ريهام عبد الغفور أعمال ريهام عبد الغفور الفنانة ريهام عبد الغفور أفلام ريهام عبد الغفور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام وابراهيم

الأطباء أخفوا عني الحقيقة.. إبراهيم حسن يكشف أسرارًا خطيرة عن مرض حسام حسن

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت 7 نوفمبر 2026

مرتبات نوفمبر

موعد مرتبات نوفمبر 2026 وحقيقة صرف 4000 جنيه لكل معلم

زيزو

زيزو ساعدنا .. عبد الناصر محمد يكشف كواليس جديدة عن تعادل القناة مع الأهلي

حالة الطقس

أمطار غزيرة ورعدية بهذه المحافظات.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

أمطار

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة واضطراب الملاحة البحرية

ترشيحاتنا

حسام حسن وإبراهيم حسن

ناقد رياضي: بقاء التوأم على رأس الجهاز الفني يحتاج إلى معجزة

منتخب مصر

من اليابان إلى صفوف الفراعية.. لاعب جامعة هوسي ينضم لمنتخب مصر تحت 20 عام

زين هشام

فتحي سند يشيد بإنجاز زين هشام التاريخي : 3 ذهبيات ترفع اسم مصر

بالصور

القوات المسلحة تطلق المرحلة الرابعة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

صدمة عالمية.. إيلون ماسك يودع أشهر سيارة تسلا للأبد

شاحنة Tesla Cybertruck
شاحنة Tesla Cybertruck
شاحنة Tesla Cybertruck

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الإنسان من اختياراته اليومية.. التعامل مع الأموال الأبرز

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

فيديو

القوات المسلحة

القوات المسلحة تطلق المرحلة الرابعة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد