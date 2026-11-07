فتحي سند يشيد بإنجاز زين هشام التاريخي : 3 ذهبيات ترفع اسم مصر

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند بالإنجاز الاستثنائي الذي حققه السباح المصري زين هشام علي، بعد تتويجه بثلاث ميداليات ذهبية في منافسات أولمبياد الشباب، مؤكدًا أن ما قدمه البطل المصري يستحق الاحتفاء والتقدير.

وكتب فتحي سند عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بعيدًا عن ضجيج التريندات.. هناك أبطال يصنعون تاريخًا يستحق أن نتوقف أمامه!».

وأضاف: «زين هشام علي.. تمساح النيل الذي حوّل أحلامه إلى ثلاث ذهبيات تاريخية في أولمبياد الشباب، بعدما حصد ذهبية سباق 50 متر فراشة، وذهبية سباق 100 متر فراشة، وذهبية سباق 200 متر فراشة».

وتابع: «ثلاث ميداليات ذهبية في دورة واحدة، وإنجاز استثنائي غير مسبوق لسباح مصري وعربي وأفريقي، يضع اسم مصر في مكانة تستحقها على منصات التتويج».

وأضاف: “ما حققه زين ليس مجرد انتصار رياضي عابر، بل رسالة واضحة بأن لدينا مواهب قادرة على صناعة المجد ورفع علم مصر عاليًا، متى وجدت الرعاية والاهتمام والدعم الحقيقي. كل التحية لهذا البطل، ولكل من ساهم في صناعة هذا الإنجاز. أحيانًا لا يحتاج الوطن إلى ضجيج كي يثبت أنه قادر على صناعة الأبطال.. تكفيه ثلاث ذهبيات وعلم يرفرف عاليا”.

واختتم: «زين هشام يستحق أن يكون حديثنا وفخرنا ونجمتنا في هذا الشهر، ويستحق أن نحتفي به كما نحتفي بأبطالنا الكبار».