محمد الماجد سفيراً للاتحاد العربي لكمال الأجسام واللياقة البدنية

في احتفالية رياضية كبرى شهدتها محافظة الإسكندرية، تم تكريم محمد الماجد من قبل الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، ومنحه منصب سفير الاتحاد العربي لكمال الأجسام واللياقة البدنية

وجاء ذلك خلال مراسم افتتاح البطولة الإفريقية لكمال الأجسام واللياقة البدنية، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية على أرض محافظة الإسكندرية، وسط حضور رسمي ورياضي رفيع المستوى، تقدمهم معالي المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي ، والسيد وليد رفاعي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ، محمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري .

وقام الدكتور عادل فهيم بتسليم التكريم إلى محمد الماجد، نيابة عن الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، في مشهد يعكس عمق العلاقات الرياضية العربية، وحرص المؤسسات الرياضية الدولية على تكريم الشخصيات التي تسهم في دعم وتطوير اللعبة وتعزيز حضورها على المستويين العربي والدولي.

كما شهدت المناسبة منح محمد الماجد منصب سفير الاتحاد العربي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، ليكون إضافة جديدة لمسيرته في خدمة الرياضة، وتعزيز أواصر التعاون والتواصل بين الاتحادات والهيئات الرياضية العربية.

ومن جانبه، أعرب محمد الماجد عن بالغ سعادته واعتزازه بهذا التكريم والثقة الغالية، موجهاً خالص الشكر والتقدير إلى الدكتور عادل فهيم، الذي وصفه بأنه أحد الرموز البارزة في رياضة كمال الأجسام واللياقة البدنية على المستويين العربي والدولي، وصاحب بصمة واضحة في تطوير اللعبة وتعزيز مكانة الرياضة العربية داخل المنظومة الدولية.

كما قدم محمد الماجد تهنئته القلبية للدكتور عادل فهيم بمناسبة تجديد الثقة في سيادته وفوزه بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، مؤكداً أن استمرار الدكتور عادل فهيم في هذا المنصب الرفيع يعكس ما يحظى به من تقدير وثقة لدى أسرة كمال الأجسام الدولية، ويجسد حجم الجهود الكبيرة التي يبذلها لخدمة اللعبة والارتقاء بها في مختلف أنحاء العالم.

وأكد الماجد أن الدكتور عادل فهيم يمثل نموذجاً مشرفاً للقيادة الرياضية العربية، وأن ما يحققه من نجاحات متتالية على الساحة الدولية هو مصدر فخر واعتزاز لكل الرياضيين العرب، مشيداً بدوره الكبير في دعم الكوادر الرياضية وفتح آفاق جديدة أمام التعاون العربي والدولي.

واختتم محمد الماجد تصريحاته بالتأكيد على اعتزازه بهذا التكليف، وتعهد ببذل كل الجهود الممكنة لأداء مهامه سفيراً للاتحاد العربي، والعمل على دعم مسيرة الاتحاد وتحقيق المزيد من النجاحات التي تليق باسم ومكانة الرياضة العربية.

ويأتي هذا الحدث ليؤكد المكانة المتنامية لرياضة كمال الأجسام واللياقة البدنية في مصر والعالم العربي، والدور البارز الذي تقوم به القيادات الرياضية في تعزيز الحضور العربي على الساحة الدولية.