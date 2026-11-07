قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد عبدالجليل: كنت أتمنى رحيل حسام حسن عن منتخب مصر من الباب الكبير
تصعيد عسكري.. الجيش الإسرائيلي يُنفّذ تفجيرًا ضخمًا في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان
زلزال يضرب اليابان بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر .. وإطلاق تنبيهات الطوارئ
باسم مرسي يوجّه رسالة إلى هاني أبو ريدة بعد اختيار علي ماهر مدربًا لمنتخب مصر
كنت أتمنى استمراره.. إبراهيم فايق: صفحة حسام حسن مع منتخب مصر ستظل ناصعة البياض
خسر أحد أبرز داعميه | بعد ثقة حسام حسن.. حمزة عبد الكريم أمام تحدٍ جديد مع علي ماهر
موعد مرتبات نوفمبر.. هل يحصل كل معلم على 4000 جنيه زيادة بعد قرار رئيس الوزراء؟
كنا بنهزر .. الداخلية تضبط المتهمين بإلقاء أكياس المياه على السيارات بالعبور
حصاد حسام حسن مع منتخب مصر.. 36 مباراة تكشف أرقام الفراعنة بين الانتصارات والتعثرات
إعلامي يكشف كواليس رحيل حسام حسن وموقف محمد صلاح من معسكر نوفمبر | تفاصيل
الجيش الأمريكي يستهدف سفينة في خليج عُمان.. واستهداف ناقلة نفطية قرب سواحل الإمارات
بعد واقعة الطفلة سلسبيل.. تحرّك برلماني لمُواجهة انتشار الكلاب ومطالب بإيوائها في شلاتر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

والدة السباح زين هشام تشكر اتحاد السباحة واللجنة الأولمبية: أمنوا بموهبة ابني

سباحه
سباحه
ياسمين تيسير

قدمت نوران محمد والدة البطل السباح زين هشام الحاصل على ثلاث ميداليات ذهبية في أولمبياد الشباب «داكار 2026» الشكر إلى الاتحاد المصري للسباحة على إيمانه بموهبة ابنها وتصميمه على أن يكون ممثل مصر للسباحة في هذه الأولمبياد.

وكتبت نوران محمد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أحب أشكر اتحاد السباحة على إيمانه بموهبة ابني وتصميمه على أن يكون ممثل مصر للسباحة في هذه الأولمبياد وتأكيده على الانضمام المنتخب الكبار واشتراكه في بطولة العالم بالصين القادمة وشكرا للجنة الأولمبية على اهتمامها بابني أثناء الدورة وتوفير وسائل الراحة له».

كان السباح المصري زين هشام حقق إنجازا تاريخيا غير مسبوق للسباحة المصرية والعربية والأفريقية، بعدما نجح في حصد 3 ميداليات ذهبية خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، ليصبح أول سباح مصري وعربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ أولمبياد الشباب.

وقام المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء بتسليم البطل زين هشام الميدالية الذهبية الثالثة عقب تتويجه بذهبية سباق 200 متر فراشة في أولمبياد الشباب «داكار 2026».

ونجح زين هشام في اعتلاء منصات التتويج 3 مرات خلال منافسات السباحة، بعدما حصد الميداليات الذهبية في سباقات الفراشة الثلاثة، ليؤكد تفوقه الكبير ويكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الرياضة المصرية 

وجاءت ميداليات البطل المصري في أولمبياد الشباب داكار 2026 كالتالي ذهبية سباق 50 متر فراشة بزمن 24.06 ثانية، ذهبية سباق 100 متر فراشة بزمن 52.16 ثانية، ذهبية سباق 200 متر فراشة بزمن دقيقة واحدة و57.88 ثانية.

السباحه اولمبياد باريس الاوليمبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

بريطانيا ـ أرشيفية

السماء السوداء.. سيناريو مرعب تستعد له بريطانيا: 72 ساعة بلا كهرباء أو مياه أو اتصالات

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

الزمالك

زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

ترشيحاتنا

مرتبات

خلال 17 يوما.. صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة

سعر الذهب

طلع 5 جنيهات.. الذهب في الصاغة الآن

قائمة أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة

كليوباترا بكام؟! وميريت الأعلى سعراً.. تعرف على أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة اليوم

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026.. صور

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد