والدة السباح زين هشام تشكر اتحاد السباحة واللجنة الأولمبية: أمنوا بموهبة ابني

قدمت نوران محمد والدة البطل السباح زين هشام الحاصل على ثلاث ميداليات ذهبية في أولمبياد الشباب «داكار 2026» الشكر إلى الاتحاد المصري للسباحة على إيمانه بموهبة ابنها وتصميمه على أن يكون ممثل مصر للسباحة في هذه الأولمبياد.

وكتبت نوران محمد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أحب أشكر اتحاد السباحة على إيمانه بموهبة ابني وتصميمه على أن يكون ممثل مصر للسباحة في هذه الأولمبياد وتأكيده على الانضمام المنتخب الكبار واشتراكه في بطولة العالم بالصين القادمة وشكرا للجنة الأولمبية على اهتمامها بابني أثناء الدورة وتوفير وسائل الراحة له».

كان السباح المصري زين هشام حقق إنجازا تاريخيا غير مسبوق للسباحة المصرية والعربية والأفريقية، بعدما نجح في حصد 3 ميداليات ذهبية خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، ليصبح أول سباح مصري وعربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ أولمبياد الشباب.

وقام المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء بتسليم البطل زين هشام الميدالية الذهبية الثالثة عقب تتويجه بذهبية سباق 200 متر فراشة في أولمبياد الشباب «داكار 2026».

ونجح زين هشام في اعتلاء منصات التتويج 3 مرات خلال منافسات السباحة، بعدما حصد الميداليات الذهبية في سباقات الفراشة الثلاثة، ليؤكد تفوقه الكبير ويكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الرياضة المصرية

وجاءت ميداليات البطل المصري في أولمبياد الشباب داكار 2026 كالتالي ذهبية سباق 50 متر فراشة بزمن 24.06 ثانية، ذهبية سباق 100 متر فراشة بزمن 52.16 ثانية، ذهبية سباق 200 متر فراشة بزمن دقيقة واحدة و57.88 ثانية.