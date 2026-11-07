مصر للتأمين يشيد بأداء لاعبيه أمام الزمالك: كنتم رجالًا كما عهدناكم

أشاد الحساب الرسمي لنادي مصر للتأمين بالأداء الذي قدمه لاعبو الفريق والجهاز الفني خلال مواجهة الزمالك، مثمنًا الروح القتالية التي ظهروا بها طوال المباراة.

وكتب الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كنتم رجالًا كما عهدناكم.. كل الشكر والتقدير للاعبينا والجهاز الفني على الأداء المشرف والروح القتالية أمام الزمالك، قدمتم مباراة تليق باسم نادي مصر للتأمين، وكنتم على قدر المسؤولية حتى اللحظة الأخيرة».

وأضاف: «نثق فيكم ونعتز بما قدمتموه.. والقادم أفضل».

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مثيرًا على نظيره مصر للتأمين بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، ليحجز الفارس الأبيض مقعده في دور الـ16.

وبهذه النتيجة، ضرب الزمالك موعدًا مع إنبي في دور الـ16 من البطولة، بعدما تأهل الفريق البترولي عقب فوزه على بروكسي بنتيجة 3-2.

ويسعى الزمالك لمواصلة مشواره في كأس مصر والمنافسة على اللقب، بعدما تجاوز عقبة مصر للتأمين في مواجهة صعبة شهدت تسجيل خمسة أهداف وكادت أن تحمل مفاجأة بخروج الفريق الأبيض.