زيدان يحسم موقفه من مركز مبابي مع منتخب فرنسا قبل مواجهتي إيطاليا وتركيا

تحدث زين الدين زيدان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن الدور المنتظر لكيليان مبابي خلال مواجهتي إيطاليا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية، مشيرًا إلى أن قائد الديوك يمتلك المرونة اللازمة للمشاركة في أكثر من مركز بالخط الأمامي.

ويستعد مبابي للعودة إلى صفوف المنتخب الفرنسي، بعدما غاب عن المباريات الثلاث خلال فترة التوقف الدولي الماضية، بسبب الإصابة التي تعرض لها في المواجهة الأولى لزيدان أمام تركيا، رغم نجاحه في تسجيل هدف خلال اللقاء.

زيدان يتحدث عن دور مبابي الهجومي

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن قائمة المنتخب الفرنسي، أكد زيدان أنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن المركز الذي سيعتمد فيه على نجم ريال مدريد، سواء كرأس حربة أو على أحد الجناحين.

وقال زيدان: "إنه لاعب يستطيع اللعب في عدة مراكز، ويمكنني الاعتماد عليه في مركزه المفضل بخط الهجوم، ولا توجد أي مشكلة في ذلك".