عمرو حسام: رحيل محمد الشيخ أثر علينا بالسلب.. ووادي دجلة مظلوم إعلاميا

أكد عمرو حسام حارس مرمى وادي دجلة الحالي وأسوان وزد السابق، أن بداية الفريق هذا الموسم لم تكن أفضل شيء رغم حفاظ النادي على القوام الأساسي من اللاعبين بعد العروض الكثيرة التي جاءت عقب نهاية الموسم الماضي، مضيفًا: كأداء في الملعب نسير بخطى ثابتة لكن النتائج ليست الأفضل، لكننا حتمًا سنعود للمسار الصحيح خطوة خطوة.

وتابع "حسام" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري أورا مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: رحيل كابتن محمد الشيخ كان مفاجأة كبيرة لنا، وبالفعل تأثرنا سلبيًا بعدم وجوده لإنه كان متواجدًا أخر 3 أو 4 سنوات منذ كنا متواجدين في الدرجة الثانية، لكننا لممنا أوراقنا وجلسنا مع كابتن مصطفى شبيطة وتحدثنا والحمد لله الأمور بدأت في العودة للمسار الصحيح، هو مدرب جيد ولدينا ثقة كبيرة في قدراته ونحن في ظهره وهو في ظهرنا وأتمنى له التوفيق خلال الفترة القادمة، لإنه في وضع لا يحسد عليه.

وأضاف حارس مرمى أسوان السابق: المنافسة في الدوري صعبة جدًا منذ الموسم الماضي، كنا قريبين من التواجد ضمن الكبار لكن سموحة وإنبي خطفا البطاقتين المتبقيتين، ولدينا نفس الطموح هذا الموسم رغم صعوبة الأمور والبداية، أعتقد أننا نستحق ذلك لأننا نلعب كورة قدم حقيقية ونؤدي بشكل جيد ومن أفضل الفرق في الدوري المصري حاليًا ولدينا لاعبون يستحقون الانضمام لمنتخب مصر، ورغم ذلك نحن مظلومين إعلاميًا ونتمنى تسليط الضوء علينا فيما هو قادم.

واختتم عمرو حسام حديثه: عدم وجود لاعب دولي واحد من الفريق الأفضل في الدوري المصري الموسم الماضي يثير علامات استفهام كثيرة رغم المستوى الرائع الذي قدمناه، والرد "الساذج" بأننا فريق جماعي فقط غريب وعجيب لأن الجماعية تتطلب وجود عناصر فردية تستطيع صناعة الفارق مع النادي واللعب بقميص منتخب مصر.