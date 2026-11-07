الجمهور مش هيستحمل.. إكرامي يحذر عموتة قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

كشف إكرامي الشحات حارس مرمي الأهلي السابق عن موقفه من احتمالية رحيل المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، حال الخسارة أمام بيراميدز، في ظل تراجع نتائج وأداء الفريق خلال الفترة الأخيرة، والضغوط المتزايدة من جماهير القلعة الحمراء.

وقال إكرامي، خلال تصريحاته ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، إن خسارة الأهلي أمام بيراميدز ستؤدي إلى تغييرات عديدة داخل النادي، مؤكدًا أن الجماهير لن تتحمل استمرار النتائج السلبية، قائلًا: «لو الأهلي خسر من بيراميدز، فيه أمور كتير هتتغير، والجمهور مش هيستحمل، وإحنا كمان مش هنستحمل».

وجاء ذلك ردًا على سؤال الإعلامي مهيب عبد الهادي بشأن ما إذا كانت مواجهة بيراميدز قد تمثل الفرصة الأخيرة لعموتة، خاصة مع وجود شرط جزائي في عقد المدير الفني، ليرفض إكرامي اعتبار الشرط الجزائي عائقًا أمام اتخاذ قرار يراه مناسبًا لمصلحة الفريق.

وأضاف: «هو أنت عايز أتحرق دمي أنا والجمهور في المدرجات عشان تقولي شرط جزائي! الأهلي دفعت شروط جزائية لمدربين كتير قبل كده، وده مش شيء جديد».

وتساءل إكرامي عن إمكانية الانتظار حتى يتكرر سيناريو الموسم الماضي، الذي وصفه بالكارثي على مستوى أداء الفريق وتغييرات الأجهزة الفنية، قبل اتخاذ قرار بشأن المدير الفني، مشددًا على أن جماهير الأهلي لن تقبل بتكرار موسم مخيب للآمال.

وأوضح أن الأهلي اعتاد في فترات سابقة الظهور بمستوى مميز، وحتى عندما كان يتعرض للخسارة في بعض المباريات، كان ينجح في النهاية في حصد البطولات، وهو ما يراه مختلفًا عما حدث خلال الموسم الماضي.

واختتم إكرامي تصريحاته بالتأكيد على ثقته في عدم تكرار سيناريو تفوق بيراميدز على الأهلي ذهابًا وإيابًا كما حدث في الموسم الماضي، معربًا عن رفضه أن يتعرض الفريق لموسم جديد من الإخفاقات، في ظل تطلعات جماهيره للمنافسة على البطولات.