ينقصه العودة للتألق.. شوبير: إمام عاشور مش أحسن لاعب في مصر حاليًا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رسالة وجهها إلى إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل الانتقادات التي يتعرض لها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك إمكانيات كبيرة، لكنه مطالب بالتركيز على مسيرته الكروية واستغلال السنوات المقبلة من مشواره داخل الملاعب.

وقال أحمد شوبير، عبر قناة النهار: «رسالة لإمام عاشور.. أنت دلوقتي مش أحسن لاعب في مصر، أنت لاعب كويس، وعندك مشكلة، هل هي في نظام حياتك؟ يا ابني قدامك في الملعب كام سنة؟ 6 أو 7 سنين، استمتع بيهم وعيش فيهم أحلى فترات عمرك، وبعد كده هتعمل كل حاجة في حياتك».

وأضاف: «مش طول الوقت هنيجي على إمام، لازم تضرب وتلاقي، في الآخر إمام قاعد معاك 5 سنين ولاعب مهم، لو عنده عرض جميل يلا أوكيه، لكن مفيش، يبقى دوري كنادي الأهلي إني أعيد إمام عاشور لفورمته الذهنية والبدنية والطبية».

واختتم شوبير تصريحاته قائلًا: «إمام لما بيكون فايق بيبقى أحسن لاعب في مصر»، مشيرًا إلى أهمية مساندة اللاعب ومساعدته على استعادة مستواه الفني والبدني خلال الفترة المقبلة.