طارق السيد يكشف موقف معتمد جمال من الرحيل.. ويفجر مفاجآت بشأن فتوح

كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عن عدد من الملفات المهمة داخل القلعة البيضاء، أبرزها موقف معتمد جمال المدير الفني للفريق من الرحيل، ومستقبل أحمد فتوح وتجديد عقده، كما وجه انتقادات قوية للاعبي الأهلي، وتطرق إلى أزمة إمام عاشور ومستوى أحمد سيد زيزو.

وقال طارق السيد، خلال تصريحاته عبر برنامج «ستاد مصر» على قناة «مودرن»، إنه لا يعتقد أن فكرة رحيل معتمد جمال مطروحة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن المدرب حقق نتائج جيدة في ظروف صعبة، بعدما قاد الفريق للتتويج بالدوري في الموسم الماضي، وواصل تحقيق النتائج الإيجابية خلال الموسم الحالي، بالإضافة إلى التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أن إمكانيات الزمالك في الموسم الحالي أصبحت أقل، خاصة بعد رحيل بعض العناصر، مثل حسام عبد المجيد وخوان بيزيرا، متسائلًا عن الداعي وراء التفكير في رحيل معتمد جمال في الوقت الحالي، رغم النتائج التي يحققها مع الفريق.

وأشار إلى أن قائمة الزمالك ليست الأفضل من الناحية الفنية، لكن الفريق يمتلك مجموعة من المواهب الشابة داخل قطاع الناشئين، والتي تحتاج إلى بعض الوقت حتى تحصل على الفرصة وتثبت قدراتها مع الفريق الأول.

طارق السيد يتحدث عن مستقبل أحمد فتوح

وتطرق طارق السيد إلى موقف أحمد فتوح، مؤكدًا أنه يعتبره بمثابة شقيقه الأصغر، ويراه من اللاعبين المميزين، مشددًا على أن التفريط فيه لن يكون قرارًا جيدًا من وجهة نظره، خاصة أنه اللاعب الدولي الوحيد الذي يشارك مع الزمالك من بين لاعبي الفريق في منتخب مصر.

وطالب نجم الزمالك السابق أحمد فتوح بمراجعة نفسه، سواء فيما يتعلق بنمط حياته أو المشكلات والأزمات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن اللاعب يحتاج إلى إعادة تقييم بعض الأمور والاهتمام بمسيرته الكروية.

وكشف طارق السيد عن وجود تحركات بشأن تجديد عقد أحمد فتوح، موضحًا أنه لم يتواصل مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة، لكنه تحدث مع وكيله سمير، الذي أبدى مرونة ورغبة في استمرار اللاعب مع الزمالك وتجديد عقده.

وأضاف أن وكيل فتوح يرغب في عقد جلسة مع مسؤولي النادي لمناقشة التفاصيل، لكن لم يجلس أي مسؤول من الزمالك مع اللاعب حتى الآن، معتبرًا أن هذا الأمر يمثل مشكلة في ملف التجديد.

وشدد على أن أحمد فتوح مطالب بالتضحية من أجل النادي الذي نشأ فيه وصنع اسمه، مؤكدًا أن جماهير الزمالك ترتبط باللاعب، وأن استمراره داخل القلعة البيضاء سيكون في مصلحته، نظرًا لما يمثله النادي له على المستويين الفني والنفسي.

وأوضح أن الفجوة بين قيمة العقد السابق والعقد الجديد ليست كبيرة، وفقًا لما وصله من معلومات، لكن الأزمة الرئيسية تتعلق بمنحة التعاقد التي يرغب اللاعب في الحصول عليها، على غرار ما حدث في عقده السابق، بعدما حصل على منحة خارجية تكفل بها أحد رجال الأعمال.

طارق السيد يهاجم لاعبي الأهلي بسبب الدلع

وانتقل طارق السيد للحديث عن أداء الأهلي، موجهًا انتقادات قوية للاعبيه، حيث قال إن لاعبي الفريق يعيشون على الماضي، وأصبحوا مدللين، رغم عدم تحقيقهم أي بطولة خلال الموسمين الأخيرين، بحسب وجهة نظره.

وأضاف أن لاعبي الأهلي ليسوا معتادين على التعامل مع المدرب صاحب الشخصية الصدامية، مشيرًا إلى أن أزمة إمام عاشور تعكس وجود حالة من عدم الانضباط داخل الفريق.

وتحدث عن موقف إمام عاشور، موضحًا أن الأهلي أصدر بيانًا رسميًا أكد خلاله عدم معاناة اللاعب من إصابة، وأن استبعاده من المباريات جاء لأسباب فنية، في الوقت الذي يؤكد فيه اللاعب عدم قدرته على المشاركة، معتبرًا أن هذا الموقف يمثل أحد أشكال الدلع نتيجة الاعتراض على التعامل معه بحزم.

وأكد وجود أزمة بين الأهلي وإمام عاشور، في ظل الغموض المحيط بموقف اللاعب من الإصابة ومدى جاهزيته للمشاركة في المباريات.

طارق السيد يعلق على مستوى زيزو مع الأهلي

كما تطرق طارق السيد إلى مستوى أحمد سيد زيزو مع الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب لم يجد نفسه حتى الآن داخل القلعة الحمراء، مرجعًا ذلك إلى الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها منذ انتقاله للفريق.

وشدد على أنه لا يمكن أن يغير تقييمه الفني للاعب بسبب انتقاله من نادٍ إلى آخر، موضحًا أنه كان يرى زيزو أفضل لاعب في مصر عندما كان يرتدي قميص الزمالك، ولن يتراجع عن رأيه لمجرد انضمامه إلى الأهلي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تقييم اللاعبين وفقًا لمستوياتهم وإمكانياتهم الفنية، بعيدًا عن الانتماءات أو الأندية التي يمثلونها.