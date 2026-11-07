مواعيد مباريات اليوم السبت 7-11-2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم، اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، إقامة مجموعة من المباريات القوية والمثيرة في مختلف البطولات المحلية والقارية، وسط ترقب جماهيري كبير للعديد من المواجهات المنتظرة، التي يأتي في مقدمتها لقاء ريال مدريد أمام فالنسيا ضمن منافسات الدوري الإسباني، ومباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما تتجه الأنظار إلى مواجهة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني، إلى جانب عدد من اللقاءات المهمة في الدوري التركي، فيما تستمر منافسات بطولة كأس مصر بإقامة 4 مباريات، أبرزها مواجهة الأهلي أمام السكة الحديد، وبيراميدز ضد الداخلية.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم 4 مواجهات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلتقي ليدز يونايتد مع توتنهام هوتسبير في افتتاح مباريات اليوم، بينما يصطدم آرسنال بهال سيتي، ويواجه فولهام نظيره نيوكاسل يونايتد.

وتختتم المواجهات بلقاء نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي.

* ليدز يونايتد ضد توتنهام هوتسبير – الساعة 2:30 ظهرًا – بي إن سبورتس 1.

* آرسنال ضد هال سيتي – الساعة 5 مساءً – بي إن سبورتس 1.

* فولهام ضد نيوكاسل يونايتد – الساعة 5 مساءً – بي إن سبورتس 2.

* نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي – الساعة 7:30 مساءً – بي إن سبورتس 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

تشهد منافسات الدوري الإسباني إقامة 4 مباريات، أبرزها المواجهة المرتقبة بين فالنسيا وريال مدريد، والتي يسعى خلالها الفريق الملكي لتحقيق نتيجة إيجابية.

* مالاجا ضد راسينج سانتاندير – الساعة 3 عصرًا – بي إن سبورتس 3.

* إسبانيول ضد ديبورتيفو لاكورونيا – الساعة 5:15 مساءً – بي إن سبورتس 3.

* أوساسونا ضد أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساءً – بي إن سبورتس 3.

* فالنسيا ضد ريال مدريد – الساعة 10 مساءً – بي إن سبورتس 1.

مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم

* أيوب سبور ضد كوجالي سبور – الساعة 12:30 ظهرًا.

* سامسون سبور ضد قونيا سبور – الساعة 3 عصرًا.

* جلطة سراي ضد آميد سبورتيف – الساعة 6 مساءً.

* جوزتيبي ضد إسطنبول باشاك شهير – الساعة 6 مساءً.

مواعيد مباريات كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة

على الصعيد المحلي، تقام 4 مباريات ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، حيث يخوض الأهلي مواجهة أمام السكة الحديد، بينما يلتقي بيراميدز مع الداخلية، ويلعب المصري أمام مصر للمقاصة، ويواجه سيراميكا كليوباترا فريق أبو قير للأسمدة.

* المصري ضد مصر للمقاصة – الساعة 5 مساءً – أون سبورت ماكس.

* سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة – الساعة 5 مساءً – أون سبورت بلس.

* الأهلي ضد السكة الحديد – الساعة 8 مساءً – أون سبورت.

* بيراميدز ضد الداخلية – الساعة 8 مساءً – أون سبورت ماكس.

وتحظى مواجهتا الأهلي وبيراميدز باهتمام خاص، في ظل رغبة الفريقين في تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، ومواصلة المنافسة على لقب كأس مصر