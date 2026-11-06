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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس مصر 2026-2027.. مواعيد مباريات دور الـ32 اليوم والقنوات الناقلة

كأس مصر
كأس مصر
منتصر الرفاعي

تتواصل اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر موسم 2026-2027 بإقامة ثلاث مواجهات مهمة، في ظل سعي الأندية المتنافسة لحجز بطاقات التأهل إلى دور الـ16 ومواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب.

وتخطف مواجهة الزمالك ومصر للتأمين الأنظار بعدما تقرر إقامتها في الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل وتجنب أي مفاجآت في بداية مشواره بالبطولة.

وتشهد مباريات اليوم أيضا لقاء سموحة أمام المنيا في الثانية والنصف عصرا بينما يلتقي إنبي مع بروكسي في الخامسة مساء ضمن منافسات الدور ذاته.

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر

تقام اليوم الجمعة ثلاث مباريات ضمن منافسات دور الـ32 وفقا للمواعيد التالية:

- سموحة والمنيا – الساعة 2:30 عصرا.

- إنبي وبروكسي – الساعة 5 مساء.

- الزمالك ومصر للتأمين – الساعة 8 مساء.

مواجهات السبت في كأس مصر

وتستمر منافسات دور الـ32 غدا السبت 7 نوفمبر بإقامة أربع مباريات حيث يلتقي المصري مع مصر المقاصة وسيراميكا مع أبو قير للأسمدة وبيراميدز مع الداخلية فيما يواجه الأهلي فريق السكة الحديد.

جدول باقي مباريات دور الـ32

وتتواصل منافسات البطولة خلال الأيام المقبلة وفقا للجدول التالي:

الأحد 8 نوفمبر:

- بتروجت ضد دلفي – الساعة 2:30 ظهرا.

- مودرن سبورت ضد القناة – الساعة 5 مساء.

- طلائع الجيش ضد بترول أسيوط – الساعة 8 مساء.

الاثنين 9 نوفمبر:

- وادي دجلة ضد كهرباء الإسماعيلية – الساعة 2:30 ظهرا.

- زد ضد سمنود – الساعة 5 مساء.

الثلاثاء 10 نوفمبر:

- المقاولون العرب ضد المصرية للاتصالات – الساعة 5 مساءً.

أون سبورت الناقل الحصري لمباريات كأس مصر

وتتولى شبكة قنوات أون سبورت النقل الحصري لمباريات بطولة كأس مصر مع تقديم تغطية إعلامية للمواجهات والاستعانة بمجموعة من المحللين الرياضيين لمتابعة أحداث المنافسات.

نظام التأهل في كأس مصر

وتقام مباريات دور الـ32 بنظام خروج المغلوب حيث يتأهل الفريق الفائز مباشرة إلى دور الـ16 وفي حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، يتم اللجوء إلى شوطين إضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة، وإذا استمر التعادل يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق المتأهل.

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