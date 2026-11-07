لتعزيز مكانة مصر اللوجستية.. إنشاء مركز دولي لإعادة التصدير بميناء الدخيلة

في إطار تعزيز مكانة ميناء الدخيلة كمحور إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية بمنطقة شرق البحر المتوسط، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركتي حسن علام للمرافق والطارق كابيتال لإدارة الأصول العقارية لإنشاء مركز إقليمي ودولي متكامل للتوزيع وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية بالظهير الغربي لميناء الدخيلة.

فتح آفاق جديدة للاستثمار في الأنشطة اللوجستية بميناء الدخيلة

يستهدف المشروع فتح آفاق جديدة للاستثمار في الأنشطة اللوجستية بميناء الدخيلة، من خلال تقديم خدمات متكاملة تشمل التخزين والمناولة والتوزيع وإعادة التصدير والتجهيز النهائي للمنتجات والصناعات الخفيفة، بما يحقق قيمة مضافة للبضائع المتداولة، ويحسن الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين، ويعزز تنافسية الميناء وقدرته على جذب الاستثمارات والتدفقات التجارية الإقليمية والدولية، ويدعم اندماج المواني المصرية في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.





وذلك ​تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات والترانزيت، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستثمارية والخدمية.

​وأشار وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن التوسع في إقامة المراكز اللوجستية المتكاملة يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة وزارة النقل لتعظيم العائد الاقتصادي من الموانئ المصرية، وتحويلها من مراكز لاستقبال السفن وتداول البضائع إلى مراكز متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يعزز مكانة مصر محورًا إقليميًا للنقل والتجارة، لا سيما بمنطقة شرق البحر المتوسط.

ووجّه الوزير بتكثيف اللقاءات خلال الفترة المقبلة بين جميع الجهات الموقعة على مذكرة التفاهم، لسرعة إعداد وتوقيع اتفاقية الشروط والأحكام، تمهيدًا للبدء في تنفيذ المشروع.