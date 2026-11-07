قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم قراءة سورة الإخلاص على المتوفى 1000 مرة.. هل يصل ثوابها إليه؟
مواعيد مباريات اليوم السبت 7-11-2026 والقنوات الناقلة
آخر تحيث لـ سعر الدولار اليوم السبت 7 نوفمبر 2026
فاينانشال تايمز : رئيس إنفيديا على علاقة عاطفية بجاسوسة تعمل لصالح الصين
الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة واضطراب الملاحة البحرية
تامر حسني يفاجئ شبيهه بتعليق طريف بعد انتشار فيديو له
شروط وضوابط الـ 4 آلاف جنيه.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين والحد الأدنى الجديد
إيمان عز الدين : قلبي حرم مقدس لا يدخله إلا المطهرون
صلاة الحاجة كيف تؤدّى وما أفضل وقت لها؟.. تعرف على عدد ركعاتها والدعاء الوارد فيها
ترامب يحسم الجدل بشأن وزير الدفاع : هيجيست باق في منصبه وأثق فيه
لتعزيز مكانة مصر اللوجستية.. إنشاء مركز دولي لإعادة التصدير بميناء الدخيلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

إيمان عز الدين : قلبي حرم مقدس لا يدخله إلا المطهرون

ايمان عز الدين
ايمان عز الدين
محمد بدران

شاركت الإعلامية إيمان عز الدين متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، برسالة تحمل طابعًا إنسانيًا وتأمليًا، تحدثت خلالها عن نقاء القلب وضرورة الابتعاد عن أصحاب النوايا الخبيثة والغدر.

وكتبت إيمان عز الدين: «قلبي حرم مقدس.. لا يدخله إلا من تجرد من غدر البشر وخلع عند بابه خبث النوايا، ولا يبقى فيه إلا المطهرون».

وحملت كلمات الإعلامية رسالة عن قيمة الصفاء النفسي ونقاء المشاعر، وأهمية الحفاظ على القلب بعيدًا عن الغدر وسوء النوايا، مشيرة إلى أن القرب الحقيقي لا يكون إلا لأصحاب القلوب الصافية والمشاعر الصادقة.

من هي إيمان عز الدين؟

وتعد إيمان عز الدين من الإعلاميات المصريات، وتقدم برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» عبر قناة CBC، بمشاركة الإعلاميات منى عبد الغني وهبة الأباصيري ومها بهنسي.

ويناقش البرنامج عددًا من القضايا التي تهم المرأة والأسرة، إلى جانب الملفات الاجتماعية والاقتصادية والفنية، كما يستضيف نخبة من المتخصصين في مختلف المجالات لمناقشة الموضوعات المطروحة وتقديم رؤى مختلفة حولها.

وفي سياق آخر، أصدرت إيمان عز الدين كتابًا بعنوان «عقلك في راسك»، تناولت خلاله العلاقة بين الرجل والمرأة بأسلوب ساخر وباللغة العامية، مستعرضة عددًا من المواقف الحياتية اليومية التي تعكس طبيعة العلاقات الإنسانية.

وتجمع إيمان عز الدين بين العمل الإعلامي والكتابة، حيث تقدم من خلال تجربتها محتوى يتناول القضايا الاجتماعية والحياتية، بأسلوب قريب من الجمهور.

ايمان عز الدين الستات مايعرفوش يكدبوا رسالة الاعلامية إيمان عز الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

صورة أرشيفية

الجميع ينتظر قرار ترامب.. معاريف: واشنطن تتحدد موعد الهجوم على إيران

صورة تعبيرية

تفاصيل التحقيقات في العثور على هيكل عظمي لطبيبة داخل شقتها بالهرم بعد 3 سنوات

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

سيد معوض

بعد استبعاد نجله من قائمة الأهلي.. سيد معوض يثير الجدل: كده كتير.. كفاية ظلم

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

ترشيحاتنا

عودة عبلة كامل

عودة بعد غياب طويل.. محاولات لاقناع عبلة كامل بالعودة للتمثيل

سر عمره ٢٦٠٠ عام

تحت أرض الدلتا.. مدينة أثرية تخفي سرا عمره 2600 عام

اسرار تيم حسن

رسالة مؤلمة … تيم حسن يكشف تفاصيل رحيل شقيقه وفقدان والده الذاكرة

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الجدي حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... وزان بين العمل وراحتك

برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد