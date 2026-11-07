إيمان عز الدين : قلبي حرم مقدس لا يدخله إلا المطهرون

شاركت الإعلامية إيمان عز الدين متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، برسالة تحمل طابعًا إنسانيًا وتأمليًا، تحدثت خلالها عن نقاء القلب وضرورة الابتعاد عن أصحاب النوايا الخبيثة والغدر.

وكتبت إيمان عز الدين: «قلبي حرم مقدس.. لا يدخله إلا من تجرد من غدر البشر وخلع عند بابه خبث النوايا، ولا يبقى فيه إلا المطهرون».

وحملت كلمات الإعلامية رسالة عن قيمة الصفاء النفسي ونقاء المشاعر، وأهمية الحفاظ على القلب بعيدًا عن الغدر وسوء النوايا، مشيرة إلى أن القرب الحقيقي لا يكون إلا لأصحاب القلوب الصافية والمشاعر الصادقة.

من هي إيمان عز الدين؟

وتعد إيمان عز الدين من الإعلاميات المصريات، وتقدم برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» عبر قناة CBC، بمشاركة الإعلاميات منى عبد الغني وهبة الأباصيري ومها بهنسي.

ويناقش البرنامج عددًا من القضايا التي تهم المرأة والأسرة، إلى جانب الملفات الاجتماعية والاقتصادية والفنية، كما يستضيف نخبة من المتخصصين في مختلف المجالات لمناقشة الموضوعات المطروحة وتقديم رؤى مختلفة حولها.

وفي سياق آخر، أصدرت إيمان عز الدين كتابًا بعنوان «عقلك في راسك»، تناولت خلاله العلاقة بين الرجل والمرأة بأسلوب ساخر وباللغة العامية، مستعرضة عددًا من المواقف الحياتية اليومية التي تعكس طبيعة العلاقات الإنسانية.

وتجمع إيمان عز الدين بين العمل الإعلامي والكتابة، حيث تقدم من خلال تجربتها محتوى يتناول القضايا الاجتماعية والحياتية، بأسلوب قريب من الجمهور.

