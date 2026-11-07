صلاة الحاجة كيف تؤدّى وما أفضل وقت لها؟.. تعرف على عدد ركعاتها والدعاء الوارد فيها

تعد صلاة الحاجة من النوافل التي يلجأ لها المسلم عندما يكون في حاجة إلى أمر من أمور الدنيا أو الآخرة، فيتوجه إلى الله بالصلاة والدعاء طلبًا لقضاء حاجته وتيسير أموره وتفريج كروبه، لذا يتساءل كثيرون عن كيفية صلاة الحاجة وكم عدد ركعاتها وفي السطور التالية نوضح حكم صلاة الحاجة وصفتها والأوقات المستحبة لأدائها.

ما صلاة الحاجة وما حكمها؟

صلاة الحاجة هي صلاة نافلة يصليها المسلم عندما يرغب في سؤال الله قضاء أمر يحتاج إليه، سواء كان هذا الأمر متعلقا بأمور الدنيا أو الآخرة، مثل تفريج الهموم، أو تيسير الزواج، أو سداد الديون وغيرها من الأمور.

وقد أجاز عدد من أهل العلم صلاة الحاجة استنادًا إلى الأحاديث الواردة فيها.

كيفية صلاة الحاجة بالتفصيل

وعن كيفية صلاة الحاجة بالتفصيل وضّحت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة الحاجة من الأمور المستحبة، وهي عبارة عن ركْعَتَيْنِ يقرأ فيهما المصلي الفاتحة ثم ما تيسر، وبعد الصلاة يُثْني على اللَّه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يدعو بالدعاء الوارد في السنة.

وأكدت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعا الرسمي، عن حكم صلاة الحاجة قالت الإفتاء إن صلاة الحاجة هي ما تُصلَّى لقَضَاء الحاجة، وجمهور الفقهاء اتفقوا على أنَّها مستحبة.

ما دعاء صلاة الحاجة؟

من أشهر الأدعية الواردة في رواية صلاة الحاجة: “لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضًا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين”.

وهذا الدعاء ورد ضمن حديث صلاة الحاجة الذي اختلف أهل العلم في تصحيحه؛ لذلك يمكن للمسلم الدعاء به وبغيره من الأدعية الطيبة، دون اعتقاد أن هذه الصيغة وحدها لازمة أو أن لها استجابة مضمونة.

دعاء قضاء الحاجة مكتوب

اللهمَّ مالِكَ المُلْكِ تؤتي المُلكَ مَن تشاءُ وتنزِعُ المُلْكَ ممَّن تشاءُ وتُعِزُّ مَن تشاءُ وتُذِلُّ مَن تشاءُ بيدِك الخيرُ إنَّك على كلِّ شيءٍ قديرٌ تولِجُ اللَّيلَ في النَّهارِ وتولِجُ النَّهارَ في اللَّيلِ وتُخْرِجُ الحيَّ مِنَ الميَّتِ وتُخْرِجُ الميَّتَ مِنَ الحيِّ وترزُقُ مَن تشاءُ بغيرِ حسابٍ رحمنُ الدُّنيا والآخرةِ ورحيمُهما تُعطي منهما مَن تشاءُ وتمنَعُ مَن تشاءُ ارحَمْني رحمةً تُغْنيني بها عن رحمةِ مَن سِواك .

اللهم صلِّ على سيدنا محمد حبيبك المحبوب ومحبيه، كمل يرضيك ويرضيه، وحببه فينا وزدنا محبة فيه، الكثير من التجارب تؤكد أن في الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فك للكروب وتسهيل الأرزاق اللهم صلِّ على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي الى صراطك المستقيم، وعلى آله واصحابه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم صلِّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم ، اللهم صلِّ وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي وقلة حيلتي ادركني يا رسول الله.

اللهم يانور صل وسلم على سيدنا محمد النور من يقطر من عرقه النور ويخرج من بين ثناياه النور صلاة تخرجنا بها من الظلمات إلى النور ماتعاقب الظلام والنور و آله النور اللهُمَّ إنيِّ أسأُلُكَ صَلاةً وَسَلاماً بُكرَةً وَعَشيَّا علَى سَيِّدِنا مُحمَّدٍ مَن اِتَخَذتهُ خَليِّلاً نَبيَّا وَجَعلتَهُ سَيِّداً سَنداً مُبارَكاً مَرضِيَّا وأفرَدتَهُ مَقاماً مَحمودَاً سَميَّا وآتيتَهُ السَبعَ المَثانيَ وَقُرآناً عَليَّا صَلاةً تَجعَلُني بِمَحبَتهِ بَرَّاً تَقيَّا وتُهيّئُني لِمُشَاهَدتهِ أبَداً مادُمتُ حَيَّا وَاهدِني بِنورهِ إليّكَ صِرَاطاً سَويَّا وَتَوّجنّي بِالرِضَا حتَّى أكونَ لِسرِّهِ وَارِثاً مُحَمَّديَّا وَعَلى آلِهِ وصَحبِهِ وَكلَّ مَن اِرتَضيتَهُ صَفيَّاً وَليَّا.