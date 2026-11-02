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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيمان عز الدين: عيون الناس مش مراية لقيمتنا.. غلطنا ووقعنا واتعلمنا ونكمل

ايمان عز الدين
ايمان عز الدين
علا محمد

شاركت الإعلامية إيمان عز الدين جمهورها برسالة تحمل معاني التفاؤل والتصالح مع النفس، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحدثت خلالها عن الأخطاء والتجارب التي يمر بها الإنسان، مؤكدة أهمية عدم ربط قيمة الشخص بنظرة الآخرين إليه.

وكتبت إيمان عز الدين: «عيون الناس مش مراية لقيمتنا.. فاهمين حاجة؟ غلطنا، إحنا مش ملايكة.. وقعنا، ما يقع إلا الشاطر، أتأذينا وماله بس اتعلمنا.. نكمل بقى علشان الحياة تستاهل».

وتفاعل متابعو الإعلامية مع رسالتها، التي دعت من خلالها إلى تجاوز أخطاء الماضي والتعلم من التجارب الصعبة، وعدم السماح لأحكام الآخرين بالتأثير على تقدير الإنسان لذاته، مع التمسك بالأمل ومواصلة الحياة.

من هي إيمان عز الدين؟

تعد إيمان عز الدين من الإعلاميات المصريات، وتقدم برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» عبر قناة CBC، بمشاركة الإعلاميتين منى عبد الغني وهبة الأباصيري، إلى جانب الإعلامية مها بهنسي.

ويناقش البرنامج مجموعة متنوعة من القضايا التي تهم المرأة والأسرة، إلى جانب الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية والفنية، كما يستضيف متخصصين في مجالات مختلفة لمناقشة أبرز القضايا المطروحة وتقديم وجهات نظر متنوعة.

وتجمع إيمان عز الدين بين العمل الإعلامي والكتابة، من خلال تناول قضايا اجتماعية وحياتية ترتبط باهتمامات الجمهور وتفاصيل الحياة اليومية.

الإعلامية إيمان عز إيمان عز الدين حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي قناة cbc الستات مايعرفوش يكدبوا

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