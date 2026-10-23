إيمان عز الدين تكشف سر الاتزان النفسي: حب نفسك أولًا

شاركت الإعلامية إيمان عز الدين متابعيها رسالة لافتة عن حب النفس وأهمية اختيار ما يمنح الإنسان الراحة والسعادة، مؤكدة أن الاهتمام بالذات ليس أنانية، بل اتزان يساعد الإنسان على عيش حياة أكثر هدوءًا ورضا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

إيمان عز الدين

وكتبت إيمان عز الدين: «لو قدامك كذا اختيار، اختار دايمًا اللي يريحك ويسعدك.. إنت أولًا حب نفسك مش أنانية، ده اتزان».

وتفاعلًا مع الرسالة، تبرز أهمية الاهتمام بالراحة النفسية وعدم إهمال احتياجات الإنسان الشخصية عند اتخاذ القرارات المختلفة، خاصة في ظل الضغوط اليومية التي قد تدفع البعض إلى وضع رغبات الآخرين قبل سعادتهم الشخصية.

من هي إيمان عز الدين؟

وتعد إيمان عز الدين من الإعلاميات المصريات، وتقدم برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» عبر قناة CBC، بمشاركة الإعلاميتين منى عبد الغني وهبة الأباصيري، إلى جانب الإعلامية مها بهنسي.

ويناقش البرنامج عددًا من القضايا التي تهم المرأة والأسرة، إلى جانب الملفات الاجتماعية والاقتصادية والفنية، كما يستضيف مجموعة من المتخصصين في مختلف المجالات لمناقشة الموضوعات المطروحة وتقديم رؤى متنوعة حولها.

وفي سياق آخر، أصدرت إيمان عز الدين كتابًا بعنوان «عقلك في راسك»، تناولت خلاله العلاقة بين الرجل والمرأة بأسلوب ساخر وباللغة العامية، مستعرضة عددًا من المواقف الحياتية اليومية التي تعكس طبيعة العلاقات الإنسانية.

وتجمع إيمان عز الدين بين العمل الإعلامي والكتابة، إذ تتناول من خلال تجربتها الإعلامية والكتابية عددًا من القضايا الاجتماعية والحياتية التي تمس اهتمامات الجمهور وتفاصيل حياته اليومية.