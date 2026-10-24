برلماني: مخرجات منتدى مصر تؤكد أن الشباب ورعايتهم هو الرهان الرابح لبناء المستقبل

أكد النائب نشأت حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن رعاية وحضور رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لـ «منتدى مصر 2026» أثمر عن قرارات ومبادرات تاريخية تُشكل قفزة نوعية في مسار تمكين العقول الشابة وبناء الإنسان المصري.

وأوضح النائب، أن المتابعة المباشرة من القيادة السياسية أعطت قوة دفع كبيرة لإطلاق مشاريع استراتيجية تهدف إلى إعداد جيل مؤهل يمتلك أدوات العصر الحديث.

وثمّن أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، القرار الاستراتيجي بدراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية تحت إشراف رئاسة الجمهورية لتمويل الدراسة والبحوث بالخارج، مؤكداً أنه قرار يفتح أبواب المستقبل أمام الطلاب والباحثين النابغين.

كما أشاد بتوصيات تطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة المدارس اليابانية إلى 500 مدرسة، وهو ما يربط منظومة التعليم الفني والمهني بسوق العمل الفعلي ويصقل مهارات الشباب الإنتاجية.

مضاعفة سعة باقات الإنترنت الأرضي

وأشار النائب نشأت حتة إلى أن التوجهات الخاصة بمضاعفة سعة باقات الإنترنت الأرضي، والتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تُوفر للشباب بيئة رقمية مشجعة على الابتكار والريادة.

وأضاف أن هذه المبادرات تتكامل مع القرارات المجتمعية بإنهاء الفترات المسائية بالمدارس وتحديث التشريعات المنظمة لوسائل التواصل الاجتماعي لحماية الفضاء الرقمي للجيل الصاعد.

وذكر أن مخرجات «منتدى مصر 2026» أثبتت أن استثمار الدولة الشامل في طاقت الشباب ورعايتهم هو الرهان الرابح لبناء المستقبل.