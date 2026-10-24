برلماني: مخرجات منتدى مصر يجب أن تتحول إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع

أكد المهندس ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أهمية ترجمة مخرجات منتدى مصر 2026 إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع، بما يضمن الاستفادة من المناقشات والرؤى التي شهدتها جلسات المنتدى، وتحويل الأفكار المطروحة إلى حلول عملية تسهم في التعامل مع التحديات التي تواجه المجتمع.

وقال وكيل حقوق الإنسان بالشيوخ، إن ختام جلسات المنتدى يمثل محطة مهمة لتقييم ما طرح من قضايا وتحديات، والاستفادة من المقترحات التي شهدتها المناقشات، مشددًا على ضرورة ألا تقتصر نتائج الفعاليات على طرح الأفكار وتبادل وجهات النظر، وإنما تمتد إلى آليات واضحة للتنفيذ والمتابعة.

وأضاف أن منتدى مصر 2026 أتاح مساحة للحوار حول الواقع والتحديات والحلول، وفتح المجال أمام تبادل الرؤى بشأن القضايا التي تمس المجتمع، مؤكدًا أن الاستماع إلى مختلف الآراء يمثل خطوة مهمة نحو تحديد الأولويات ووضع تصورات واقعية للتعامل مع المشكلات القائمة.

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ إلى أن الاستفادة الحقيقية من المنتديات الحوارية ترتبط بمدى القدرة على البناء على نتائجها، ووضع آليات لمتابعة التوصيات والمقترحات، بما يعزز ثقافة الحوار ويحقق مردودًا ملموسا على أرض الواقع.