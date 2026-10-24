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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: ضبط الأسواق ومواجهة التضخم أبرز مطالب المواطنين من منتدى مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الكاتب الصحفي عادل السنهوري أن منتدى «مصر 2026» يمثل فرصة مهمة لتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، من خلال تحويل الآراء والمقترحات التي طُرحت خلال جلساته إلى قرارات وبرامج قابلة للتنفيذ، مشيرًا إلى أن المنتدى شهد مشاركة واسعة من المواطنين والمتخصصين وممثلي الأحزاب، لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.

وأوضح السنهوري، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المواطنين ينتظرون أن تسفر الجلسة الختامية للمنتدى عن قرارات عملية، خاصة في الملفات الاجتماعية التي تؤثر بصورة مباشرة في حياتهم اليومية، إلى جانب التوصيات المرتبطة بالمحاور المختلفة التي ناقشها المنتدى.

وقال إن الاستفادة من المقترحات المطروحة في وضع برامج تنفيذية تمثل خطوة مهمة لدعم خطط التحول الاقتصادي خلال السنوات المقبلة وحتى عام 2030.

 

ضبط الأسواق ومواجهة التضخم على رأس أولويات المواطنين

وأضاف السنهوري أن القضايا الاقتصادية تصدرت اهتمامات المواطنين، وفي مقدمتها تعزيز الرقابة على الأسواق، وضبط أسعار السلع، ومواجهة معدلات التضخم، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وذكر أن الملفات الأمنية والثقافية والاجتماعية تحظى أيضًا بأهمية كبيرة، لافتًا إلى أن استطلاعات آراء المواطنين والمناقشات التي شهدها المنتدى عكست اهتمامًا بالقضايا المرتبطة بالاحتياجات اليومية للأسر المصرية.

وأكد أن التعامل مع هذه المطالب يتطلب ترجمتها إلى إجراءات عملية تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

السنهوري: مشاركة المواطنين فرصة لتعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع

ولفت الكاتب الصحفي إلى أن مشاركة المواطنين من مختلف الأعمار والتخصصات، ومن بينهم الطلاب والموظفون، مثلت جانبًا مهمًا من فعاليات المنتدى، إذ أتاحت النقاشات عرض وجهات نظر متعددة، شملت آراء المتخصصين وممثلي الأحزاب والمواطنين.

وأعرب السنهوري عن تطلعه إلى ترجمة هذه المشاركة إلى توصيات وقرارات وبرامج عملية، مؤكدًا أن الاستجابة للمطالب المطروحة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة.

وشدد على أن نجاح المنتدى يرتبط بمدى القدرة على الاستفادة من الأفكار التي طُرحت خلال جلساته، وتحويلها إلى خطوات تنفيذية واضحة تستجيب لأولويات المواطنين، خاصة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياتهم اليومية.

منتدى «مصر 2026» القضايا الاقتصادية ضبط الأسواق

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