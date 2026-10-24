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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مشاركون بـ منتدى مصر 2026 يشيدون بفتح حوار مجتمعي حول قضايا المواطنين

منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026
أ ش أ

تفاعل المشاركون في «منتدى مصر 2026»، الذي تختتم فعالياته اليوم السبت، مع جلساته ونقاشاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متداولين صور مشاركتهم، ومعربين عن تقديرهم لنجاح المنتدى في فتح قنوات للحوار المجتمعي حول القضايا التي تمس حياة المواطنين، ومناقشة أولوياتهم وتطلعاتهم نحو المستقبل.

وعكست منشورات المشاركين اعتزازهم بالحضور والمشاركة في فعاليات المنتدى، وإشادتهم بتنوع الموضوعات المطروحة، وما أتاحته الجلسات من فرص لتبادل الرؤى والأفكار ومناقشة التحديات التي تواجه المجتمع المصري في مختلف القطاعات، مؤكدين أهمية استمرار هذه المساحات الحوارية التي تجمع المسؤولين والخبراء والمتخصصين وممثلي مختلف فئات المجتمع.

وأكدت إنجي أنور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار، أهمية «منتدى مصر 2026»، باعتباره منصة للتواصل مع المجتمع المصري والاستماع إلى مختلف الآراء ووجهات النظر بشأن القضايا التي تشغل المواطنين.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في المنتدى، مشيرة إلى أهمية ما يوفره من مساحة للحوار وتبادل الأفكار بشأن الملفات المجتمعية والتنموية، بما يسهم في التعرف على احتياجات المواطنين ومناقشة القضايا المرتبطة بحياتهم اليومية، وطرح رؤى ومقترحات يمكن الاستفادة منها في تطوير السياسات وتحسين مستوى الخدمات.

من جانبها، أعربت الكاتبة سماح أبو بكر، عضو المجلس الأعلى بالمعهد العالي لفنون الطفل، عن سعادتها بالمشاركة متحدثةً في جلسة «الثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية»، التي عُقدت ضمن فعاليات المنتدى بمشاركة عدد من الوزراء ونخبة من المثقفين والفنانين.

وأشادت سماح أبو بكر بالمشاركة في الجلسة، معربة عن تقديرها للوزراء والمثقفين والفنانين المشاركين والحضور، لما أتاحته المناقشات من فرصة لبحث دور الثقافة في المجتمع وأهمية منظومة القيم الاجتماعية في بناء الإنسان وتشكيل وعي الأجيال الجديدة.

وفي السياق ذاته، أعربت الإعلامية ريهام الديب عن سعادتها بإدارة جلسة «آليات دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية»، مؤكدة أهمية النقاشات التي تناولت واقع الاقتصاد غير الرسمي والتحديات المرتبطة به، واستعرضت الآليات الممكنة لدمج أنشطته في الاقتصاد الرسمي.

وأوضحت أن المناقشات ركزت على سبل تحقيق التوازن بين حماية حقوق العاملين والحفاظ على حقوق الدولة، بما يدعم توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، ويعزز فرص التنمية، ويسهم في تحسين أوضاع العاملين ودعم الاقتصاد الوطني.

وشددت على أهمية فتح حوار جاد حول هذا الملف، لارتباطه المباشر بسوق العمل وبيئة الأعمال، ودوره في دعم جهود الدولة لدمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ورفع كفاءة المنظومة الاقتصادية.

وتناولت جلسات «منتدى مصر 2026» مجموعة واسعة من الملفات، شملت التعليم والصحة وسوق العمل والشباب والرياضة والثقافة والإعلام والتحول الرقمي، إلى جانب القضايا الاقتصادية والتنموية، بما يعكس ارتباط المحاور المطروحة باحتياجات المواطنين وتأثيرها في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية وبناء الإنسان.

وأشاد المشاركون بتنوع الموضوعات واتساع نطاقها، مؤكدين أهمية وجود منصة تجمع المسؤولين والخبراء والمتخصصين وممثلي مختلف فئات المجتمع، بما يتيح تبادل وجهات النظر ومناقشة الأولويات التي ينبغي التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة.

كما حظيت فكرة الربط بين الحوار المجتمعي وصياغة السياسات المستقبلية باهتمام المشاركين، في ضوء ما أتاحه المنتدى من مساحة لطرح التساؤلات والمقترحات ومناقشة التحديات والفرص، بما يساعد على بلورة رؤية أكثر وضوحًا لأولويات العمل خلال الفترة المقبلة.

وأعرب المشاركون عن تطلعهم إلى ترجمة المناقشات إلى مخرجات عملية قابلة للتنفيذ، تنعكس على تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة وتعزيز فرص الشباب، فضلًا عن دعم القطاعات الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء في مختلف المجالات.

وأكدوا أن أهمية المنتدى لا تقتصر على انعقاد الجلسات وتبادل الآراء، وإنما تمتد إلى ما يمكن أن تسفر عنه المناقشات من مقترحات وتوصيات تسهم في مواجهة التحديات القائمة، ووضع حلول تستجيب لاحتياجات المجتمع وتطلعاته.

ويأتي التفاعل الذي صاحب فعاليات المنتدى في ضوء الإقبال على المشاركة في جلساته، إذ أتاح الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى للمواطنين التسجيل وإبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم بشأن القضايا المطروحة للنقاش، بما عزز المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات.

ووفقًا لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد عادل، تجاوز عدد طلبات حضور جلسات المنتدى 61 ألف طلب، فيما جرى اختيار نحو 9 آلاف مشارك من بين المتقدمين، بما يعكس حجم الاهتمام بالمشاركة في مناقشة القضايا العامة والتعبير عن آراء المواطنين وتطلعاتهم.

وسجل الموقع الإلكتروني للمنتدى أكثر من 12 مليون مشاهدة خلال 12 يومًا من إطلاقه، فيما تجاوز عدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم 52 ألف مواطن، في مؤشر على اتساع نطاق التفاعل مع المنصة وما أتاحته من فرص للمشاركة بالأفكار والمقترحات.

وتضمنت أجندة المنتدى أكثر من 19 جلسة حوارية، بمشاركة أكثر من 150 صانع قرار من مختلف القطاعات التنموية، بهدف مناقشة التحديات الراهنة واستشراف المستقبل، وفتح قنوات للحوار حول القضايا التي تمس مختلف فئات المجتمع المصري.

ويعكس التفاعل مع فعاليات «منتدى مصر 2026»، وتداول المشاركين صورهم وانطباعاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، أهمية مواصلة الحوار المجتمعي وإتاحة المجال أمام المواطنين وممثلي مختلف القطاعات للتعبير عن آرائهم، بما يدعم تحديد أولويات التنمية ويعزز فرص تحويل الأفكار والمقترحات إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابيًا على حياة المواطنين.

منتدى مصر 2026 التواصل الاجتماعي منشورات المشاركين

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