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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيف استفاد حزب العدل من منتدى مصر 2026.. حسام عيد يكشف التفاصيل

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

كشف حسام عيد، أمين الاستثمار المركزي بحزب العدل، أهمية تدشين منتدى مصر 2026، مؤكدًا أنه يمثل فرصة مهمة أمام الأحزاب السياسية لطرح رؤى اقتصادية وحلول عملية للقضايا الشائكة التي تواجه الاقتصاد المصري، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأوضح حسام عيد، خلال لقائه بالإعلامية روان أبو العينين، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن المنتدى يتيح مساحة للحوار وتبادل الأفكار بشأن الملفات الاقتصادية المختلفة، بما يساعد على تقديم مقترحات مبتكرة للتعامل مع الأزمات الراهنة، والحد من تداعياتها على الاقتصاد الوطني.

حزب العدل يطرح حلولًا للتحديات الاقتصادية

وأشار أمين الاستثمار المركزي بحزب العدل ، إلى أن التحديات التي يشهدها الاقتصاد المصري تأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية معقدة، فرضت ضغوطًا متزايدة على العديد من الدول، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الإنتاج والتمويل.

وأضاف أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متلاحقة منذ عام 2022، بالتزامن مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية، وأسهمت في زيادة الضغوط التضخمية وارتفاع تكلفة الإنتاج والتمويل، وهو ما انعكس على الأوضاع الاقتصادية في العديد من الدول.

وأوضح أن هذه التطورات دفعت حزب العدل إلى دراسة المشهد الاقتصادي المصري بصورة أعمق، والبحث عن آليات تساعد على التعامل مع الأزمات الحالية، من خلال طرح رؤى ومقترحات تستهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات العالمية.

منتدى مصر 2026 يفتح المجال أمام الأحزاب لتقديم رؤاها

وأكد حسام عيد أن منتدى مصر 2026 يمثل إحدى المنصات الحوارية التي تتيح للأحزاب السياسية فرصة عرض أفكارها ومناقشة رؤاها بشأن القضايا الاقتصادية ذات الأولوية، بما يسهم في إثراء النقاش حول السياسات والحلول الممكنة للتحديات القائمة.

وأضاف أن أهمية المنتدى لا تقتصر على مناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، بل تمتد إلى البحث عن مسارات جديدة للتعامل مع الأزمات، والاستفادة من الأفكار والمقترحات المختلفة التي يمكن أن تساعد في تحسين الأداء الاقتصادي.

وشدد على أهمية استمرار الحوار حول الملفات الاقتصادية، وتقديم حلول قابلة للتطبيق تتناسب مع طبيعة التحديات التي تواجه الدولة، بما يدعم استدامة الأداء الاقتصادي الجيد ويعزز القدرة على التعامل مع المتغيرات المحلية والعالمية.

واختتم أمين الاستثمار المركزي بحزب العدل تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاستفادة من المساحات الحوارية التي يوفرها منتدى مصر 2026، باعتبارها فرصة لطرح رؤى اقتصادية مبتكرة، ومناقشة سبل الخروج الآمن من الأزمات الراهنة، وتقليل آثارها على الاقتصاد المصري.

منتدى مصر 2026 الأحزاب السياسية التحديات الإقليمية والدولية

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