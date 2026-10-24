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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن يشكر الرئيس السيسي على رعايته لمنتدى مصر 2026.. ويطالب بمتابعة حقيقية لتنفيذ المخرجات والتوصيات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد الشعراوي

وجه حزب حماة الوطن، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته وافتتاحه ومشاركته في فعاليات منتدى مصر 2026، والذي جاء ليؤكد نهج الدولة المصرية في ترسيخ مبادئ الشفافية والمكاشفة ومواجهة التحديات بوضوح ومسؤولية.

وأكد الحزب في بيانه، أن منتدى مصر 2026 لم يكن مجرد فعالية للحوار، بل كان منصة وطنية شاملة جمعت الحكومة، نواب البرلمان، الخبراء، القطاع الخاص، والشباب على طاولة واحدة، في مشهد يعكس إيمان القيادة السياسية بأن مواجهة التحديات يكون من خلال العمل الجماعي.

وثمن حماة الوطن، ما شهده المنتدى خلال فعالياته المختلفة من مكاشفة حقيقية حول أبرز الملفات التي تمس حياة المواطن، وعلى رأسها ملفات الاقتصاد والاستثمار والصناعة والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وأوضح الحزب، أن لغة الأرقام والشفافية التي تحدث بها رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أمام الرأي العام، بتوجيه مباشر من الرئيس السيسي، تمثل تحولا نوعيا في إدارة الحوار الوطني، وتعمل على تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

وأشاد حماة الوطن، بتوجيهات الرئيس السيسي خلال المنتدى بضرورة تحويل التحديات إلى فرص، ووضع خطط تنفيذية واضحة ومحددة بجداول زمنية لحل المشكلات، وليس الاكتفاء بعرضها.

وأكد الحزب، أن التكليف الرئاسي خلال أعمال منتدى مصر 2026، يعكس رؤية قيادة تدرك أن المواطن ينتظر حلولا واقعية يشعر بأثرها على أرض الواقع.

كما ثمن حزب حماة الوطن، حزمة التوصيات والمخرجات القوية التي انتهى إليها منتدى مصر 2026، والتي جاءت معبرة عن نبض الشارع وطموحات الدولة، خاصة ما يتعلق بتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، ودعم الصناعة الوطنية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والاستثمار في العنصر البشري.

وأعلن حماة الوطن، أنه سيعمل من خلال نوابه في مجلسي النواب والشيوخ، وكوادره في جميع المحافظات على متابعة تنفيذ هذه التوصيات وتحويلها إلى أدوات تشريعية ورقابية تخدم المواطن.

وجدد الحزب التأكيد على الوقوف بكل قوة خلف القيادة السياسية في كل ما تتخذه من قرارات وإجراءات لصالح الوطن والمواطن.

حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي منتدى مصر 2026 التحديات الشفافية والمكاشفة

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