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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية المؤتمر بالشيوخ: توصيات منتدى مصر 2026 تضع تحسين معيشة المواطن على رأس الأولويات

منتدى مصر
منتدى مصر
ماجدة بدوى

قال الدكتور السعيد غنيم، رئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن توصيات منتدى مصر 2026 تعكس توجهًا نحو ربط السياسات الاقتصادية والتنموية باحتياجات المواطن المصري، من خلال تحسين الخدمات الأساسية، وتوسيع مظلة الرعاية الصحية، ودعم الإنتاج المحلي، وتهيئة بيئة أكثر تنظيمًا للأسواق.

وأوضح غنيم أن التوجهات المتعلقة بدعم القطاع الصحي، ومنها إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الأطفال «نور الصغير» بتكلفة 1.8 مليار جنيه، تمثل أهمية كبيرة في تعزيز فرص الاكتشاف المبكر للأمراض وتخفيف الأعباء عن الأسر، إلى جانب التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية وزيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية بالسعر نفسه، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال رئيس حزب المؤتمر إن دعم الصناعة الوطنية يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدًا ضرورة التوسع في الحوافز الموجهة للمصانع، وتعميق التصنيع المحلي، ومساندة شباب المصنعين، وتسريع المبادرات التي تستهدف المصانع المتعثرة والقرية المنتجة، بما يرفع معدلات الإنتاج ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز تنافسية المنتج المصري.

وأضاف أن تنظيم السوق العقارية وإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يمثلان مسارين مهمين لحماية حقوق المواطنين وتحسين الخدمات في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وشدد غنيم على أهمية تحويل توصيات المنتدى إلى برامج تنفيذية واضحة، ترتبط بجداول زمنية ومؤشرات لقياس النتائج، موضحًا أن زيادة الإنفاق على الخدمات إلى نحو 4.8 تريليون جنيه، مقارنةً بنحو 2.3 تريليون جنيه، ينبغي أن تنعكس بصورة ملموسة على جودة الخدمات ومستوى معيشة المواطنين.

توصيات منتدى مصر 2026 السياسات الاقتصادية والتنموية تحسين الخدمات الأساسية دعم الإنتاج المحلي رئيس حزب المؤتمر

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