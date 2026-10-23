الليلة في ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي.. محمد الشرنوبى وياسمين العبد.. يقدمان أغنية “سيدي”

ينطلق الليلة فيديو كليب الأغنية الخاصة بختام الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي وهي بعنوان "سيدي "ويقوم بغنائها النجم محمد الشرنوبى، بمشاركة النجمة ياسمين العبد، الى جانب مشاركة عدد من النجوم، في إطار فعاليات المهرجان الذي يجمع سنويا نخبة من نجوم الفن وصناع السينما.. أغنية "سيدي" كلمات الشاعرة منة عدلي القيعي، ومن الحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ومن إخراج زينة عبد الباقي.

مهرجان الجونة

وتأتي الأغنية ضمن فعاليات للدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم خلال الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر 2026، بمشاركة عدد من نجوم الفن وصناع السينما.