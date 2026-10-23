قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور
ولي عهد الأردن: رصاص الإرهاب الجبان لن ينال من الكرك.. والأردنيون صف واحد
وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة
خبير قانون دولي: اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أحد الخيارات المطروحة أمام مصر بشأن سد النهضة
ترامب: نجري محادثات بناءة مع إيران ولن نهاجمها قبل هذا الموعد
كيف تخطط الحكومة لخفض أعباء الدين وتوفير حيز مالي أكبر حتى 2030؟.. وزير المالية يجيب
عاهل الأردن: سنواجه العمل الإرهابي في كنسية الكرك بعقوبات شديدة
رشاش آلي وإطلاق نار لمدة 5 دقائق.. تفاصيل الهجوم على كنيسة في الأردن
إرسال الرسائل في موعد محدد.. واتساب يحقق أخيرا مطلبا طال انتظاره على آيفون
نتنياهو يخشى حصارا ماليا لإسرائيل: العقوبات قد تضرب البنوك.. والدعم الأمريكي مستقبله مجهول
محمد فارس: هيبة الأهلي اتكسرت بدري.. ومحدش هيقبل إن الفريق يتعمل عليه نِمَر ويتقلل منه
شيخ الأزهر يدين الاعتداء الإرهابي في الكرك بالأردن: قلوبنا مع أهلنا في المملكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المؤتمر العلمي لمهرجان الموسيقى العربية الـ34 يناقش دور الإعلام في توثيق الذاكرة الموسيقية

المؤتمر العلمي لمهرجان الموسيقى العربية
المؤتمر العلمي لمهرجان الموسيقى العربية
أ ش أ

ناقش المؤتمر العلمي المصاحب لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ34، محور "التناول الإعلامي كمدخل للتوثيق"، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل، ويديره المايسترو الدكتور محمد الموجي، تحت إشراف الدكتور محمد شبانة، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر.

وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين من عدد من الدول العربية، برئاسة الدكتور هشام شرف من الأردن مقررا للجلسة، وبمشاركة الدكتور كفاح فاخوري والأب بديع الحاج والدكتورة ليلى خليل علي من لبنان، والكاتب الصحفي حاتم جمال من مصر، والدكتورة أحلام أكبر بن الشيخ صالح من الكويت، حيث تناولت الأوراق البحثية دور الإعلام والصحافة والمجلات الفنية والموسيقى التصويرية في توثيق تاريخ الموسيقى العربية وحفظ ذاكرتها.

واستعرض الدكتور كفاح فاخوري، من لبنان، في ورقته البحثية "التناول الإعلامي مدخل إلى استعادة الذاكرة الموسيقية.. لبنان نموذجا"، أهمية التناول الإعلامي في توثيق ملامح التجربة الفنية اللبنانية واستعادة ذاكرتها الموسيقية.

وتناول الأب بديع الحاج، من لبنان، في ورقته "من الخبر إلى التاريخ.. الصحافة كمصدر لتوثيق الموسيقى العربية وكتابة تاريخها"، دور الصحافة في حفظ الأحداث الموسيقية وتحويل المادة الصحفية إلى مصدر لتوثيق تاريخ الموسيقى العربية.

كما ناقشت الدكتورة ليلى خليل علي، من لبنان، موضوع "المجلات الفنية والحركة الموسيقية والغنائية في لبنان.. مجلة الموعد لعام 1965 نموذجا"، مستعرضة إسهامات المجلات الفنية في رصد تطورات الحركة الموسيقية والغنائية وتوثيق ملامحها.

ومن مصر، استعرض الكاتب الصحفي حاتم جمال موضوع "التناول الإعلامي كمدخل للتوثيق.. مجلة الكواكب تسعون عاما من الموسيقى والغناء"، متناولا دور المجلة في تسجيل جوانب من تاريخ الموسيقى والغناء العربي على مدار عقود من العمل الصحفي والفني.

فيما ألقت الدكتورة أحلام أكبر بن الشيخ صالح، من الكويت، الضوء على موضوع "استخدام الموسيقى التصويرية في الأفلام الوثائقية الكويتية"، متناولة حضور الموسيقى التصويرية في الأعمال الوثائقية ودورها في دعم مضمونها الفني والتعبيري.

وأكدت المناقشات أهمية التناول الإعلامي باعتباره أحد المداخل الرئيسية لتوثيق الذاكرة الموسيقية العربية وحفظ تاريخها، من خلال الاستفادة من أرشيف الصحافة والمجلات الفنية والمواد الوثائقية، ورصد إسهامات الفنانين ورواد الحركة الموسيقية والغنائية في مختلف البلدان العربية.

كما أبرزت المناقشات دور هذا التوجه في إثراء البحث العلمي وتعزيز الوعي بقيمة التراث الموسيقي العربي، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام الدراسات المتخصصة في تاريخ الموسيقى وعلاقتها بالإعلام والفنون البصرية.

المؤتمر العلمي المصاحب لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التناول الإعلامي الأوبرا المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

مدبولي

«رفع الأجور ومستهدفات النمو لـ 6.8%».. أبرز رسائل مدبولي عن اقتصاد ما بعد صندوق النقد

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

سعر الذهب

نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

صالح جمعة

صالح جمعة يفاجئ الأهلي بتصريحات نارية عن زيزو وإمام عاشور

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 في الصاعة الآن

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23-10-2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم

وزير التخطيط: دراسة السوق والمنافسين والتخطيط المالي ركائز تحويل أفكار الشباب إلى شركات ناشئة

الدكتور أحمد خطاب

قومي الاتصالات يحتفل بتخريج 3289 متدربا من برنامج سفراء الذكاء الاصطناعي

السيد البدوى

الهلال الأحمر يشارك في تأمين احتفالات مولد السيد البدوي

بالصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

أطعمة تستهلكها يوميا تصيبك بسرطان الأمعاء.. احذرها

ارتفاع إصابات سرطان الأمعاء بين الشباب
ارتفاع إصابات سرطان الأمعاء بين الشباب
ارتفاع إصابات سرطان الأمعاء بين الشباب

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد