صوت هاني شاكر يعود من جديد.. محمد ضياء يعلن طرح آخر أغنية سجلها أمير الغناء العربي قبل وفاته

كشف الموسيقار محمد ضياء عن قرب طرح آخر أغنية سجلها الفنان الراحل هاني شاكر، أمير الغناء العربي، قبل وفاته، في عمل غنائي جديد يحمل طابعًا دراميًا، ليعود صوت الفنان الكبير إلى جمهوره من جديد، ويمنح محبيه فرصة الاستماع إلى واحدة من آخر بصماته الفنية التي تركها قبل رحيله.

جاء الإعلان عن الأغنية خلال ندوة ثقافية فنية حول مسيرة أمير الغناء العربي، تُقام حاليًا بدار الأوبرا، وسط اهتمام بالحديث عن مشوار هاني شاكر الفني، وما قدمه من أعمال غنائية شكلت جزءًا مهمًا من تاريخ الأغنية العربية على مدار عقود طويلة.

محمد ضياء يكشف تفاصيل الأغنية الأخيرة لهاني شاكر

وأوضح الموسيقار محمد ضياء أن الأغنية الجديدة من المقرر طرحها قريبًا، مشيرًا إلى أنها تنتمي إلى اللون الدرامي، وهو اللون الذي ارتبط به هاني شاكر وقدم من خلاله العديد من الأعمال التي لاقت صدى واسعًا لدى الجمهور، بفضل إحساسه المميز وقدرته على التعبير عن المشاعر الإنسانية بصوته وأدائه.

ومن المنتظر أن يحظى العمل باهتمام كبير من محبي أمير الغناء العربي، خاصة أنه يمثل تسجيلًا أخيرًا لصوته قبل رحيله، وهو ما يمنحه أهمية خاصة لدى جمهوره الذي اعتاد على متابعة أعماله والاستمتاع بأغنياته التي جمعت بين الرومانسية والشجن والإحساس الصادق.

هاني شاكر.. صوت استثنائي في تاريخ الأغنية العربية

ويُعد الراحل هاني شاكر واحدًا من أبرز الأصوات الغنائية التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الموسيقى العربية، إذ نجح على مدار مشواره الفني في تكوين حالة خاصة مع جمهوره، من خلال مجموعة كبيرة من الأغنيات التي تنوعت بين الرومانسي والدرامي، ولامست مشاعر أجيال مختلفة.

وتميز أمير الغناء العربي بقدرته على تقديم الأغاني العاطفية بإحساس خاص، إلى جانب امتلاكه صوتًا حمل ملامح الطرب الأصيل، وهو ما جعله يحافظ على مكانته في الساحة الغنائية لسنوات طويلة، ويصبح اسمه حاضرًا بقوة في وجدان محبيه.

ندوة بدار الأوبرا تستعيد مشوار أمير الغناء العربي

تأتي الإشارة إلى الأغنية الجديدة خلال ندوة ثقافية فنية مخصصة للحديث عن مسيرة هاني شاكر، والتي تسلط الضوء على أبرز محطات مشواره الفني، وإسهاماته في إثراء الأغنية العربية، إلى جانب استعادة ذكريات أعماله التي حققت نجاحًا واسعًا وارتبطت بالعديد من المناسبات والذكريات لدى جمهوره.

ومن المتوقع أن يمثل طرح الأغنية الأخيرة حدثًا فنيًا ينتظره محبو الفنان الراحل، لما تحمله من قيمة وجدانية وفنية، باعتبارها واحدة من آخر الأعمال التي سجلها بصوته، لتبقى شاهدًا على مسيرة مطرب استطاع أن يجعل صوته حاضرًا في قلوب جمهوره.

وبين ذكريات الأغنيات التي صنعت نجاحه والأعمال التي لا تزال تعيش في وجدان محبيه، يستعد صوت هاني شاكر للعودة من جديد من خلال هذه الأغنية الدرامية، في خطوة تعيد تسليط الضوء على إرثه الفني، وتؤكد استمرار حضوره من خلال أعماله التي تركها خلفه.

ومن المقرر طرح الأغنية خلال الفترة المقبلة، على أن تُكشف التفاصيل المتعلقة بموعد إطلاقها وبقية فريق العمل لاحقًا.