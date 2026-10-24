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سعر الدولار اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 في البنوك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 في البنوك

الدولار
الدولار
ولاء عبد الكريم

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، بالتزامن مع عطلة الجهاز المصرفي الأسبوعية، التي بدأت عقب انتهاء العمل يوم الخميس الماضي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة.

سعر الدولار في البنوك اليوم

بلغ سعر الدولار 54.60 جنيه للشراء و54.70 جنيه للبيع في بنك نكست، ليسجل أقل سعر بين البنوك الواردة في آخر تحديث.

وجاء سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول وبنك فيصل الإسلامي عند 55.20 جنيه للشراء و55.30 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك كريدي أجريكول 55.22 جنيه للشراء و55.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في معظم البنوك

سجل الدولار 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع في عدد من البنوك، من بينها التعمير والإسكان، والعربي الإفريقي الدولي، والعقاري المصري العربي، والمصرف المتحد، وقناة السويس، والكويت الوطني، والتنمية الصناعية، والإسكندرية، والتجاري الدولي CIB، والمصرف العربي الدولي، والبركة، وأبوظبي التجاري، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر.

أعلى سعر للدولار في البنوك

بلغ سعر الدولار 55.27 جنيه للشراء و55.37 جنيه للبيع في بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي، وسايب، وبيت التمويل الكويتي، وHSBC.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار الواردة تعكس آخر تحديث متاح قبل عطلة البنوك، وقد تتغير مع استئناف العمل الرسمي بالجهاز المصرفي.

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