ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

تتخلص كثير من ربات البيوت من ماء سلق المكرونة بمجرد الانتهاء من تحضيرها، دون معرفة أن هذا الماء يمكن الاستفادة منه في بعض الاستخدامات داخل المطبخ، بفضل احتوائه على جزء من النشا الذي ينتقل من المكرونة إلى الماء أثناء الطهي.

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة

ويمكن استخدام ماء سلق المكرونة في تحسين قوام الصلصات، ومساعدة المكونات على الامتزاج، إلى جانب استخدامات أخرى توفر الوقت وتقلل إهدار بعض الموارد في المطبخ، بشرط الانتباه إلى كمية الملح الموجودة فيه وطريقة حفظه، للشيف سارة الحافظ.

استخدامات مفيدة لماء سلق المكرونة

1. سر قوام صلصة المكرونة الكريمي

من أبرز استخدامات ماء سلق المكرونة إضافته إلى الصلصة بدلًا من استخدام الماء العادي، إذ يساعد النشا الموجود فيه على زيادة تماسك الصلصة وتحسين قوامها.

ويمكن إضافة ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من ماء السلق تدريجيًا إلى صلصة الطماطم أو الصلصة المحضرة بزيت الزيتون، مع التقليب حتى تتجانس المكونات. وإذا احتاجت الصلصة إلى مزيد من السيولة، يمكن إضافة كمية أخرى حسب الحاجة.

2. منع جفاف المكرونة بعد إضافة الصلصة

إذا لاحظتِ أن المكرونة أصبحت جافة بعد خلطها بالصلصة، يمكنك إضافة القليل من ماء السلق المحفوظ قبل تصفيتها.

يساعد ذلك على استعادة الرطوبة وتحسين توزيع الصلصة على قطع المكرونة، بدلًا من إضافة كميات كبيرة من الزيت أو الزبدة للحصول على قوام مناسب.

3. تحسين قوام الصلصات المنزلية

يمكن الاستفادة من ماء سلق المكرونة عند تحضير بعض الصلصات التي تحتاج إلى قوام متماسك، مثل صلصة الطماطم أو الصلصات التي يدخل فيها زيت الزيتون والجبن.

ويُفضل إضافته تدريجيًا مع التقليب، لأن كمية النشا تختلف حسب نوع المكرونة وكمية الماء المستخدمة في السلق. كما ينبغي تذوق الصلصة قبل إضافة الملح، خاصة إذا كان ماء السلق مملحًا بالفعل.

4. تسهيل خلط المكرونة بالجبن

عند تحضير المكرونة بالجبن، يمكن إضافة كمية صغيرة من ماء السلق الدافئ إلى الجبن مع التقليب، ما يساعد على توزيع الجبن بصورة أفضل وتحسين قوام الصلصة.

لكن من الأفضل إضافة الماء تدريجيًا، لأن الإفراط فيه قد يجعل الصلصة خفيفة أكثر من اللازم، كما أن النتيجة تختلف حسب نوع الجبن المستخدم.

5. الاستفادة منه في بعض وصفات العجين

يمكن استخدام ماء سلق المكرونة بعد أن يبرد في بعض وصفات الخبز أو العجين بدلًا من جزء من الماء المعتاد، إذ قد يساهم النشا الموجود فيه في تغيير قوام العجين.

لكن يجب الانتباه إلى أن ماء السلق قد يحتوي على الملح، لذلك ينبغي تقليل كمية الملح المضافة إلى الوصفة أو الاستغناء عنها بحسب الحاجة. كما يجب التأكد من خلو الماء من بقايا الصلصات أو المكونات الأخرى التي لا تناسب الوصفة.

أخطاء تجنبيها عند استخدام ماء سلق المكرونة

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

رغم إمكانية الاستفادة من ماء السلق، هناك بعض الأمور التي ينبغي الانتباه إليها للحصول على أفضل نتيجة.

لا تضيفي كمية كبيرة من ماء السلق إلى الصلصة مرة واحدة، حتى لا يصبح قوامها خفيفًا.

تجنبي الإفراط في الملح عند سلق المكرونة، لأن الماء الناتج قد يجعل الوصفة النهائية شديدة الملوحة.

لا تستخدمي ماء السلق إذا اختلط بمواد تنظيف أو مكونات غير مناسبة للطعام.

لا تتركي ماء السلق المطهو في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة؛ وإذا أردتِ الاحتفاظ به، ضعيه في وعاء نظيف داخل الثلاجة واستخدميه سريعًا، أو تخلصي منه إذا لم تكوني متأكدة من سلامة حفظه.

كيف تحتفظين بماء سلق المكرونة بطريقة صحيحة؟

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

قبل تصفية المكرونة، احتفظي بكوب صغير من ماء السلق في وعاء نظيف، ثم استخدمي الكمية التي تحتاجين إليها أثناء تحضير الصلصة.

وإذا كنتِ لا تحتاجين إليه فورًا، اتركيه يبرد قليلًا ثم ضعيه في وعاء نظيف داخل الثلاجة دون تأخير، واستخدميه خلال فترة قصيرة، مع التخلص منه إذا تغيرت رائحته أو مظهره.