هدى الأتربي وخالد سليم يخطفان الأنظار في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

خطف كل من هدى الأتربي وفرح يوسف الأنظار إليهما فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي فى دورته التاسعة التي شهد حضورا كبيرا.

هدى الاتربي

زينة أشرف عبد الباقي

فاطمة ناصر

خالد سليم

وتوافد من النجوم على ختام المهرجان الفنان دعاء حكم ونارين بيوتي وكريم قاسم وفاطمة ناصر.

برنامج سيني جونة

وفي هذه الدورة اختار برنامج «سيني جونة للتمويل» 13 مشروعًا في مرحلة التطوير من أكثر من 310 طلبات، إلى جانب ستة أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج. وتتنافس هذه المشروعات على جوائز قيمتها نحو 310 آلاف دولار. وأطلق المهرجان هذا العام برنامج «سيني جونة للمسلسلات» لتطوير المسلسلات العربية، واختيرت فيه ستة مشروعات من أكثر من 125. كما أطلق مبادرة «سيف هاربر مينا» بالشراكة مع مهرجان روتردام، لدعم السينمائيين الذين اضطروا لمغادرة بلدانهم أو يواجهون تهديدات لسلامتهم. وهذا هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل السينما المصرية والعربية.