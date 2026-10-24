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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحركات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. تعرف على سعر الفراخ والبانيه

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

بدأت أسعار الدواجن اليوم السبت تعاود الصعود  بعد انخفاضا خلال الآونة الأخيرة إلا انها بدأت تصعد  لتصل بسعر  75 جنيهًا للكيلو بالمزرعة بعد ما كان سعرها 72 جنيهًا أمس .

أسعار الدواجن اليوم


وسجلت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ارتفاعا حيث وصل سعر الكيلو ل 75 جنيهًا بالمزرعة بعدما سجلت 72 جنيها خلال اليوميين الماضيين ،وتصل للمستهلك بسعر 90 جنيهًا كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات ليصل سعر الكيلو بالمزرعة لـ 75 جنيهًا،  لتصل للمستهلك بسعر 90 جنيهًا.

كذلك  انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  100 جنيهات بعدما كان سعرها 112جنيهًا وتصل للمستهلك 115جنيهًا.

كذلك انخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 115 جنيهاً وتصل للمستهلك بسعر 132 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه


كما ارتفع سعر كيلو البانيه اليوم لـيتراوح بين 190 و  220 جنيهًا في بعض المحلات أى ارتفع مايقرب من 20 جنيهًا.

سعر الأوراك من 70 لـ 90 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيهًا.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض


وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 100 جملة لتصل للمستهلك بسعر 120 بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 90 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 100 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 120 جنيهاً.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 140 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيهاً .

الإنتاج الداجني

وفي قطاع الإنتاج الداجني، أوضح وزير الزراعة أن الإنتاج ارتفع من 1.3 مليون طن عام 2014 إلى 2.3 مليون طن عام 2026، لتقفز نسبة الاكتفاء الذاتي من 80% إلى 98%، وهو ما يعكس تطور القدرات الإنتاجية للقطاع وزيادة مساهمته في توفير البروتين الحيواني للسوق المحلية.

وأشار إلى استمرار دعم استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الإنتاج الداجني، من خلال توفير الأراضي المناسبة التي تتوافر بها اشتراطات الأمان الحيوي، وتيسير إجراءات التراخيص، بما يشجع على إقامة مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة.

وتشمل جهود الدعم تطوير المزارع القديمة من خلال إتاحة قروض ميسرة بفائدة 5%، إلى جانب توفير الأعلاف والأمصال اللازمة، والتوسع في تسجيل المنشآت المعزولة والخالية من الأمراض، بما يرفع كفاءة الإنتاج ويحسن مستويات الأمان الحيوي داخل المزارع.

وأكد أن تطوير منظومة الإنتاج الداجني لا يقتصر على زيادة الكميات المنتجة فقط، بل يمتد إلى تحسين جودة الإنتاج، وتعزيز الوقاية من الأمراض، ورفع كفاءة المنشآت، بما يدعم استقرار القطاع ويفتح آفاقًا أوسع أمام تصدير المنتجات الداجنة إلى الأسواق الخارجية.

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