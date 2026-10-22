قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تكشف موقفها من الدعم: لا تقليص للمستحقين وزيادة سنوية مطروحة
دعاء الرزق والفرج القريب.. ردد أجمل الأدعية بعد أذان صلاة الفجر
ترامب: راضون تماما عن عدم انخراط روسيا في أي تعاون مع إيران
مسئول عراقي يتهم إيران بانتهاك السيادة ويدعو للسيطرة على المنافذ الحدودية
عمدة موسكو: إسقاط 56 مسيّرة كانت في طريقها إلى العاصمة الروسية
إعلام أوكراني: دوي 8 انفجارات على الأقل في كييف
عقب تراجعه.. أعلى سعر للدولار اليوم الخميس في البنوك
ترامب: منع إيران من امتلاك سلاح نووي أحد أعظم إنجازاتنا
حكم الخروج من المنزل قبل الاغتسال من الجنابة.. هل يجوز شرعا؟
شلاطة: أحلم بتمثيل منتخب مصر.. واللعب للأهلي أو الزمالك أمنيتي
تطورات الحرب على إيران.. واشنطن تؤجل الهجمات حتى انتخابات التجديد النصفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد ارتفاع الكتكوت.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

الدواجن
الدواجن
آية الجارحي

استقرت أسعار الدواجن  على مدار تعاملات الاسبوع الجاري، بعد موجه من التذبذب شهدها الاسعار خلال الشهر الجاري.

وارتفع سعر الكتكوت الابيض مسجلا نحو 27 جنيها للكتكوت.

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس ضمن نشرته الخدمية اليومية.

وتجاوزت أسعار الدواجن مستوى الـ 75 جنيهًا في الأسواق مقتربة من مستوى الـ76  جنيها.

وسجلت أسعار الدواجن 76 جنيها في المزارع، بعد وصل إلى 83  جنيهًا .

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار الدواجن والبيض قد تشهد مزيدًا من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى ضرورة تحقيق هامش ربح مناسب للمنتج المصري، بما يضمن استمراره في السوق وعدم تعرضه للخسائر التي قد تدفعه إلى الخروج من المنظومة.

وأكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن قطاع الدواجن في مصر يشهد وفرة كبيرة في الإنتاج، الأمر الذي مكّن الدولة من التوسع في التصدير إلى نحو 35 دولة.

وقال  سليمان، في تصريحات تلفزيونية، إن مصر تصدر البيض المخصب المستخدم في إنتاج كتاكيت التسمين وأمهات الدواجن والفرخ البياض، إلى جانب تصدير الدواجن المجمدة بمختلف أنواعها، فضلًا عن بيض المائدة ومنتجاته.

وأضاف أن قطاع الدواجن يوفر فرص عمل لنحو 3.5 مليون مواطن، باستثمارات لا تقل عن 200 مليار جنيه، ما يجعله أحد أهم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد المصري.

وذكر أن إجمالي إنتاج الدواجن بلغ نحو 1.6 مليار طائر، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي، فيما وصل إنتاج بيض المائدة إلى 16 مليار بيضة، محققًا نموًا بنسبة 14%.

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس ضمن نشرته الخدمية اليومية.

وسجل سعر الدواجن في الاسواق بين 86و89 جنيها في الاسواق عند وصولها للمستهلك.

وكانت أسعار الدواجن شهدت موجة قوية من التراجع الذي نتج عن زيادة المعروض في الأسواق، ووفرة الإنتاج الذي نتج عن قرارات وتوسعات اتخذها المنتجون منذ عدة أشهر عندما كانت الأسعار مرتفعة.

أسعار الدواجن في مصر  

 تحرك سعر كيلو الدواجن البيضاء من مستوى الـ 71 إلى 79 جنيهًا من مستوى 80 جنيهًا وصولاً إلى مستوى الـ 86 جنيهًا ثم إلى 91 جنيها ثم هبطت لـ 86 جنيهًا ثم ارتفعت مجددا إلى 91 جنيهًا، ثم 96 جنيها للكيلو ثم 88 جنيهًا و85 جنيهًا ثم 76 جنيهًا ثم 70 جنيهًا  ثم 60 ثم تذبذبت بعدها ثم وصلت 57 ثم صعدت إلى 69 جنيها، وتراجعت إلى 57  ثم تدرجت في الصعود حتى وصلت إلى 83 ثم هبطت إلى 76 جنيها

 

أسعار الدواجن والبيض

ويُقدّم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس ضمن نشرته الخدمية اليومية.

سجل سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 76 جنيهًا، ومن المفترض أن يتراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 86 و90 جنيهًا وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 76 جنيهًا في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح الآن بين 86 و90 جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 75جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 80 و85 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 103 جنيهات بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 113و115  جنيهًا.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 100 و110 جنيهات للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 100 و110 جنيهات للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 120 و130 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

وارتفعت أسعار الكتاكتب بمتوسط 3 جنيهات لجميع الانواع 

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 27 و29 جنيهًا.

الكتكوت "ساسو": 24 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: بين 17 و18 جنيهًا.

كتكوت فيومي 17 جنيهًا.

بط مسكوفي 30 جنيهاً.

بط مولر  30 جنيهاً.

بط بيور  25 جنيهاً.

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات.

أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 90 و95 جنيها

سعر البانيه: بين 220 و240 جنيها.

سعر الكبد والقوانص: 140 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 50 و60 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 160 جنيهًا.

سعر البط: 140 لـ 160 جنيهًا.

سعر الأرانب 150 جنيها. 

الدواجن أسعار الدواجن الدواجن البيضاء أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس الدواجن الساسو البيض أسعار البانيه والأوراك اليوم أسعار أجنحة الدواجن اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

أرجع الدكة ومتتكلمش.. أضا يكشف كواليس حديث حاد بين عموتة ووائل جمعة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في 8 بنوك مصرية

سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في 8 بنوك مصرية

الزمالك

الزمالك يتفق مع مدرب دنماركي للانضمام إلى جهاز معتمد جمال | خاص

الدولار

عقب صعود دام أسبوعين.. تراجع جماعي لسعر صرف الدولار في البنوك الآن

الاهلي

جلسة مصارحة مع اللاعبين.. مصدر بالأهلي يحسم الجدل حول مشادة وائل جمعة وعموتة

بترول أسيوط

البسوا أحمر بيخافوا منه.. استقالة مدرب بترول أسيوط بعد مباراة الزمالك

هجوم مطار الملك فهد الدولي

وفاة مقيم وإصابة 8 آخرين إثر اعتداء استهدف مطار الملك فهد بالسعودية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يشارك في جلسة أمن الوطن والمواطن في إطار اليوم الثالث لأعمال منتدى مصر

ترشيحاتنا

مستشفى أبو سمبل الدولى

محافظ أسوان يتفقد جاهزية مستشفى أبو سمبل لاستقبال زوار تعامد الشمس

رئيس الجمهورية

بعد تكريمها من الرئيس السيسي.. رئيس جامعة طنطا يهنئ ندا المصري الأولى على دفعة الصيدلة

اسعاف

ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبو سمبل في أسوان

بالصور

ليه بتتضايقي من أبسط كلمة رغم إن يومك كان عادي؟ أسباب نفسية وراء سرعة الانفعال

ليه بتتضايقي من أبسط كلمة رغم إن يومك كان عادي؟ أسباب نفسية وراء سرعة الانفعال
ليه بتتضايقي من أبسط كلمة رغم إن يومك كان عادي؟ أسباب نفسية وراء سرعة الانفعال
ليه بتتضايقي من أبسط كلمة رغم إن يومك كان عادي؟ أسباب نفسية وراء سرعة الانفعال

6 علامات تكشف إنك بتجاملي الناس على حساب راحتك

6 علامات تكشف إنك بتجاملي الناس على حساب راحتك
6 علامات تكشف إنك بتجاملي الناس على حساب راحتك
6 علامات تكشف إنك بتجاملي الناس على حساب راحتك

طريقة عمل البطاطس بالزعفران في الفرن بطعم مميز ورائحة شهية

طريقة عمل البطاطس بالزعفران في الفرن بطعم مميز ورائحة شهية
طريقة عمل البطاطس بالزعفران في الفرن بطعم مميز ورائحة شهية
طريقة عمل البطاطس بالزعفران في الفرن بطعم مميز ورائحة شهية

أسعار فيات بونتو موديل 2008 المستعملة في مصر

فيات بونتو
فيات بونتو
فيات بونتو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

المزيد