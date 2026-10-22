البانيه من190 لـ230 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

بعد الارتفاع الأخير في سوق الدواجن والبيض، تشهد أسعار الفراخ اليوم، الخميس 22 أكتوبر، استقراراً ملحوظاً بالأسواق، حيث حافظت الفراخ البيضاء على سعرها اليوم لتصل للمستهلك بسعر نحو 84 جنيهاً.

ويستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الدواجن اليوم، الخميس، في الأسواق في ظل تباين الأسعار بشكل يومي.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء 73 : 74 جنيهًا / كيلو، لتباع فى الأسواق 83: 84 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع نحو 100 جنيه، فيما تراوح سعره للمستهلك في الأسواق بين 105 و110 جنيهات للكيلو، بحسب المنطقة.

سعر البانيه اليوم

يبدأ سعر كيلو صدور البانيه اليوم من 190 جنيها في بعض المناطق، وصولا إلى 230 جنيها في مناطق أخرى.

سعر الفراخ الساسو اليوم

تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 105 و106 جنيهات للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 115 و116 جنيهًا للكيلو.

أسعار مشتقات الدواجن

سعر الأوراك: بين 90 و95 جنيها.

سعر البانيه: بين 190 و240 جنيها.

سعر الكبد والقوانص: 140 جنيهًا.

كيلو الأجنحة: بين 50 و60 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 160 جنيهًا.

سعر البط: 140 لـ 160 جنيهًا.

سعر الأرانب 150 جنيها.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 100 و110 جنيهات للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 100 و110 جنيهات للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 120 و130 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

وارتفعت أسعار الكتاكتب بمتوسط 3 جنيهات لجميع الأنواع.

سعر الكتكوت الأبيض "شركات": بين 27 و29 جنيهًا.

الكتكوت "ساسو": 24 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: بين 17 و18 جنيهًا.

كتكوت فيومي 17 جنيهًا.

بط مسكوفي 30 جنيهاً.

بط مولر 30 جنيهاً.

بط بيور 25 جنيهاً.

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات.

تصحيح أسعار الدواجن

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن الارتفاع الحالي في أسعار الدواجن لا يُعد زيادة بالمعنى المتداول، وإنما يمثل تصحيحًا للسعر العادل الذي يحقق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك المصري.

تكاليف الإنتاج والعرض والطلب تحدد الأسعار

وأوضح السيد أن صناعة الدواجن في مصر قوية، مشيرًا إلى أن أسعارها تتأثر بعدة عوامل، في مقدمتها تكاليف الإنتاج ومدخلاته، إلى جانب آليات العرض والطلب في السوق.

وأكد أن تحركات الأسعار ترتبط بتغير هذه العوامل، موضحًا أن تقييم الأسعار يجب أن يراعي تكلفة الإنتاج واحتياجات السوق، بما يحقق التوازن بين استمرار المنتجين في العمل وقدرة المستهلكين على الشراء.

تصحيح السعر العادل

وشدد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية على أن الارتفاع الحالي يعكس، بحسب وصفه، تصحيحًا للسعر العادل للدواجن، بما يراعي مصالح طرفي السوق، المنتج والمستهلك.