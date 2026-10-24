جوري بكر تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

نشرت الفنانة جوري بكر، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

إطلالة جوري بكر

وظهرت جوري بكر، مرتديه بنطال جينز كاجوال بتصميم مختلف، ونسقت معه بلوزة قصيرة باللون الأبيض تكشف عن رشاقتها.

كما اختارت جوري بكر، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد جوري بكر، في المكياج على وضع لمسات رقيقة تكشف عن جمالها، كما اختارت نظارة شمسية باللون الاسود والأبيض لإكمال اللوك.

ونعرض لكم صور الفنانة جوري بكر