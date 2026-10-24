خبير: أسعار النفط تتجه إلى 120 دولارًا للبرميل مع استمرار إغلاق مضيق هرمز

قال الدكتور ممدوح سلامة، خبير النفط، إن أسعار النفط العالمية تشهد ضغوطًا متزايدة في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز، موضحًا أن سعر خام برنت وصل إلى نحو 116 دولارًا للبرميل، مع احتمال تجاوزه مستوى 120 دولارًا إذا استمرت الأوضاع الراهنة.

وأضاف سلامة، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي أحمد بشتو، أن ارتفاع أسعار النفط يدفع الصين إلى زيادة إنتاجها المحلي لتعزيز قدرتها على تلبية احتياجاتها من الطاقة، وتقليل تأثرها بتعطل الإمدادات النفطية عبر مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن استمرار الإغلاق قد يمتد لأشهر، وربما لفترة أطول.

وأكد خبير النفط أن ارتفاع أسعار الخام ومشتقاته يزيد الضغوط على الاقتصاد الأمريكي، ويدفع واشنطن إلى اللجوء إلى سحب كميات إضافية من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، في محاولة لاحتواء تداعيات ارتفاع الأسعار وضمان توافر الإمدادات في الأسواق.

وأشار سلامة إلى أن الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي تراجع، بحسب تقديره، إلى أقل من 200 مليون برميل، مقارنة بسعة قصوى تبلغ نحو 635 مليون برميل، معتبرًا أن هذا التراجع يحد من قدرة الولايات المتحدة على مواجهة استمرار اضطرابات سوق النفط بالاعتماد على مخزوناتها الاستراتيجية وحدها.

وأوضح أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يمثل عامل ضغط إضافيًا على الاقتصاد العالمي، في ظل تأثيره على تدفقات النفط وارتفاع تكاليف الطاقة، محذرًا من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية على الدول المستهلكة للنفط، ولا سيما مع بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة.